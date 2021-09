HENRY, Guy



La famille Henry a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Guy Henry, policier retraité de la ville de Montréal, survenu le 25 août 2021 à l'âge de 89 ans.Époux de feu Jacqueline Noury (en premières noces) et de feu Liette Gendreau, il fut prédécédé par sa fille Lise, ses frères Maxime et Louis, ainsi que ses soeurs Jeanne, Aline, Berthe, Thérèse et Hélène.Il laisse dans le deuil ses enfants Raynald (Micheline Gadoury), Jacques (Caroline Demers), Francine (Jacques Guérard), sa belle-fille Chantale Robichaud (Michel Lambert), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également sa soeur Alice, son frère Claude, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 15 septembre 2021 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h directement en salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.