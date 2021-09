La musique francophone sous-représentée à la radio: «Ça fait mal à la culture d’ici»

Les Cowboys Fringants croient qu’il faut protéger la place de la musique francophone à la radio. Plus elle est diffusée, plus elle contribue au succès des artistes d’ici, explique le groupe privilégié des radios, lui qui a vu sa chanson L’Amérique pleure être la pièce québécoise la plus écoutée au Canada en 2020, selon des statistiques compilées par Nielsen Music / MRC Data.

« C’est certain que si tu as moins de place pour la musique francophone, ça fait mal à la culture d’ici. Les redevances, c’est un peu le pain et le beurre pour les auteurs-compositeurs. Ce serait plate qu’il baisse les quotas», dit le parolier et guitariste du groupe, Jean-François Pauzé, en marge de leur spectacle aux Grandes Fêtes Telus, à Rimouski, au début d’août.

Le groupe réagissait à la possibilité que les radios privées jouent moins de musique francophone sur leurs ondes.

« Couper du temps au lieu d’en donner aux excellents artistes québécois, c’est une aberration », renchérit Karl Tremblay.

« Tant qu’à faire jouer une chanson dance néo-zélandaise, allons voir ce qui se fait chez nous, poursuit le chanteur. En plus, c’est le mandat des radios. À travers les années, elles s’en lavent les mains, mais je pense que ça permettrait à des artistes de vivre de leur musique. Dans le fond, quand tu commences à être connu parce que tu joues dans les radios, ça permet de mettre du monde dans tes salles, des gens qui veulent écouter la chanson qu’ils ont entendue à la radio. »

Impact majeur

La multi-instrumentiste Marie-Annick Lépine fait remarquer que les radios ont encore un gros pouvoir « malgré toutes les nouvelles technologies ». « Si tu joues dans une grosse radio, les gens apprennent à te connaître et ils vont aller écouter ton matériel sur d’autres plateformes, dit-elle. Sans la radio, tu perds cet impact. »

Selon la musicienne, les radios ont vraiment aidé les Cowboys Fringants dans le passé. « C’est Toune d’automne qui nous a mis au monde, et En berne. À l’époque, COOL-FM nous faisait jouer et ça nous a permis d’entrer dans d’autres radios. Cela a eu un impact majeur sur notre carrière. »

Ce qu’ils ont dit

« Klô Pelgag a sorti un des meilleurs albums au Québec l’an dernier et on ne l’entend pas à la radio [commerciale]. Ce n’est pas vrai que je veux écouter du Bon Jovi sept fois par jour. »

« Quand on demande à un jeune c’est quoi la musique québécoise, il l’associe automatiquement à du rock folk. Parce que c’est ce style-là que les radios ont décidé de jouer. Pourtant, la musique québécoise, c’est plein d’affaires. Mais c’est comme si on n’était jamais sorti de l’année 1995. »

– Fannie Crépin, présidente de la boîte de gérance Supercool Management et cofondatrice de Musique Bleue

Photo courtoisie, Dominique Lafond

« J’emboîte le pas de tous ceux qui se mobilisent pour qu’il y ait plus de musique francophone, parce qu’il y a ce rôle de représentation là qui fait en sorte que le public, plus il va en entendre, plus il va s’attacher à Émile Bilodeau, pour un, ou à Marc Dupré et Klô Pelgag, pour d’autres. »

– Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur [lors d’une entrevue en avril dernier]

« On met beaucoup plus de l’avant la musique francophone à WKND Montréal qu’à Québec. Parce qu’on sait que le marché est très réactif. On a adapté notre offre en conséquence. On joue beaucoup plus de musique francophone en heure de grande écoute et on l’endosse avec beaucoup de fierté dans le marché de Montréal. »

– Steven Croatto, directeur de la marque WKND

Photo courtoisie, Philippe Nguyen

« J’adore vraiment ce que fait FouKi, mais il y a d’autre monde que lui [qui peut jouer à la radio]. Il y a d’autre monde que moi aussi. Il n’y a pas juste des gars ou juste des Blancs. On s’attend à ce que les

radios privées embarquent aussi dans la diversité de son et proposent à leur public un modèle de leur culture plus représentatif. [...] Moi, ça ne me dérangerait pas qu’on me tasse un peu des radios pour mettre mon chum Pierre-Hervé Goulet ou davantage Sara Dufour. Je trouve que ces gens-là travaillent assez fort. Il faut être capable de leur donner un coup de main. »

– Émile Bilodeau, auteur-compositeur

Pourquoi pas une Radio Bleue ?

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Serait-ce possible de voir une station de radio commerciale québécoise où 100 % des chansons qui y jouent sont en français ? Pour l’animatrice Monique Giroux, ça ne prendrait que de la volonté et de l’audace pour y arriver. « On est dans une période de Panier bleu et d’Espace bleu. Pourquoi n’aurions-nous pas une Radio bleue ? »

Fière promotrice de la chanson francophone depuis 30 ans à la radio, Monique Giroux jouit d’une belle liberté avec son émission Chants libres, sur les ondes d’ICI Musique. Quand on lui demande si une radio commerciale 100 % francophone serait possible, l’animatrice répond qu’il y en a déjà eu quelques-unes hors Montréal dans le passé.

Photo courtoisie Monique Giroux

« Jean-Pierre Coallier avait CIEL-FM à Longueuil, dit-elle. Il a aussi eu CIME et CFGL. Il a été formidable pour la chanson francophone, vraiment. J’ai déjà suggéré à l’ADISQ qu’on lui remette un Félix hommage pour ça. »

Pour Monique Giroux, avoir une station commerciale musicale complètement francophone serait possible si le projet est mené par « quelqu’un qui a l’audace de faire les choses correctement, qui a un beau branding, qui fait bien sa pub et qui trouve des animateurs qui ont des voix et une certaine expertise en musique ».

« Tout le monde a le même son »

L’animatrice se désole que l’ensemble des stations commerciales a une programmation musicale interchangeable. « Pendant très longtemps, je pouvais partir de 88,5 et me rendre à 107,5 et je pouvais te dire c’était quel poste les yeux fermés. Je ne peux plus faire ça aujourd’hui parce que tout le monde a le même son. »

Elle ne comprend pas pourquoi les directeurs de radio ne veulent pas se distinguer de la compétition. « Si j’allais dans un centre commercial et que toutes les boutiques vendaient très exactement les mêmes choses, je rentrerais dans la première et j’achèterais tout là. Je m’économiserais des pas. »

« Quand j’écoute la radio, je veux qu’on m’étonne, qu’on essaie de me surprendre, poursuit-elle. Ne me donne pas spontanément ce à quoi je m’attends. Propose-moi des choses que ton voisin ne va pas me proposer. »

De son côté, l’animateur Mario Lirette serait « 100 % d’accord » avec la création d’une radio commerciale uniquement francophone. « Sauf que c’est le style de radio qui ne serait pas payant pour des investisseurs, explique-t-il. Parce que tu n’arriveras jamais à battre les CKOI, Rouge ou Rythme FM avec ça. »

Il verrait plutôt une telle station faire son apparition sur les ondes satellites. « Il y a déjà des stations spécialisées au niveau américain, dit-il. Il y a des stations qui ne jouent que du Beatles, d’autres que du Elvis ou du Frank Sinatra. »

Les efforts de Musique Bleue

Au printemps 2020, au début de la pandémie, le gouvernement Legault avait lancé le Panier Bleu pour encourager l’achat local. S’inspirant de cette initiative, l’auteur-compositeur Philémon Cimon avait alors propagé le mot-clic #musiquebleue sur les réseaux sociaux, pour promouvoir la musique d’ici.

Photo courtoisie, Amaryllis Tremblay Philémon Cimon

Avec l’aide de Fannie Crépin, présidente de la boîte de gérance Supercool Management, le musicien avait mis sur pied un site web pour Musique Bleue (musiquebleue.org). Diverses initiatives ont ensuite été lancées, dont des listes de lecture 100 % québécoises sur des plateformes d’écoute en continu.

À l’époque, Philémon Cimon croyait peut-être naïvement que les radios commerciales allaient elles aussi emboîter le pas et aider les artistes québécois durant cette période difficile. « Je sentais qu’il y avait un mouvement social qui allait vraiment dans ce sens-là, dit-il. Malheureusement, la plupart des grosses institutions n’ont pas bougé. »

Musique Bleue poursuivra ses efforts demain en collaborant avec La Journée du disque québécois. L’événement encourage les gens à se procurer un disque québécois. « Partout au Québec, en vrai ou en ligne, c’est la journée pour crier haut et fort notre amour de notre culture musicale », peut-on lire dans un communiqué.

Ce qu’ils en pensent

« Est-ce qu’il y a de la place pour une station franco sur les ondes FM ? Serait-elle viable? Je n’ai pas la réponse à ces questions. Notre seule source de revenus, c’est la publicité. Et la publicité est générée par des heures d’écoute. C’est sûr que tous les radiodiffuseurs essaient d’optimiser leur programmation pour générer le plus d’heures d’écoute possible, ce qui permet de générer des parts de marché. [...] Est-ce qu’une station 100 % francophone serait en mesure de compétitionner sérieusement avec un joueur bien établi d’un grand marché ?»

– Steven Croatto (directeur de la marque WKND)

« Une programmation 100 % francophone, je ne sais pas si c’est souhaitable. Et ce n’est pas ça qu’on demande, nous [à l’ADISQ]. Pour le public québécois, je pense que c’est un plus qu’il y ait une diversité dans les oreilles des gens. On accueille cette diversité de langues là aussi. De trop “ghettoïser” la musique, ce n’est pas à notre avantage. »

– Solange Drouin (ADISQ)

« On aimerait faire d’une radio d’État une “radio bleue”. Mais est-ce que ce serait 100 % francophone ?On a des langues autochtones aussi. Ce serait important de les inclure. »

– Fannie Crépin (Musique Bleue)

« Ça prendrait du monde motivé, quelqu’un comme Pierre Karl Péladeau, qui aime bien le Québec et le français. Je pense qu’on a le potentiel pour que ça marche. On a de la bonne musique. Mais c’est tellement loin de ce qui se passe en ce moment. »

– Philémon Cimon (artiste)

« Est-ce qu’on peut envisager une station franco pour les plus vieux ? Peut-être, mais ça reste une question financière. Les stations de radio veulent rejoindre le plus de monde. »

– Martin Véronneau (pisteur radio)