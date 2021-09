MILLAIRE BOYER

Madeleine



De Saint-Janvier, le 28 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Madeleine Boyer Millaire, épouse de feu Guy Millaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Suzanne, Vivianne, Jean-Marc (Lyne) et Guylaine (Denis), ses petits-enfants Jessy (Jean-Sébastien), Sony, Cyndy (Philippe), Keven, Francis et Elisabeth (Simon), ses arrière-petits-enfants, ses frères feu Paul-André (feu Annette) et Maurice (Cécile), ses soeurs feu Thérèse (feu Gérald) et Marie (feu Edmond), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis-es précieux-ses.La famille recevra les condoléances au:RÉGIONAL GUAY418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le vendredi 17 septembre 2021 de 14h30 à 18h30, suivi d'une réunion de prières au complexe à 18h30.