«C’est très rassurant pour le tennis canadien», avance Sylvain Bruneau

Sylvain Bruneau est épaté par les performances offertes par les jeunes Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime aux Internationaux des États-Unis.

• À lire aussi: 5 choses à savoir sur Leylah Fernandez

• À lire aussi: New York, c’est Leylah : la Québécoise poursuit son incroyable parcours

• À lire aussi: Internationaux des États-Unis: Félix Auger-Aliassime accède aux demi-finales

«C’est très rassurant pour le tennis canadien. C’est phénoménal d’avoir deux Québécois en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem», a indiqué avec enthousiasme l’entraîneur-chef du programme féminin chez Tennis Canada en entrevue à LCN, mercredi après-midi, au lendemain des victoires des deux Québécois à Flushing Meadows.

Bruneau, l’ex-entraîneur de l’Ontarienne Bianca Andreescu, championne du tournoi en 2019, voit des ressemblances entre les deux étoiles montantes du circuit de la WTA.

«Bianca et Leylah ont des personnalités différentes, mais elles sont très similaires sur plusieurs points, dont leur habileté à briller sous les projecteurs. Elles sont toutes les deux extrêmement compétitives et combatives, elles ne s’avouent jamais vaincues, elles se battent sur chaque balle. C’est une caractéristique des grands champions.»

«C’est exceptionnel, ce que Leylah a réussi à faire, a ajouté Bruneau. C’est facile de crouler sous la pression pendant que tous les regards sont rivés sur vous. Leylah l’a plutôt utilisée pour faire mieux les choses et jouer son meilleur tennis. C’est extraordinaire!»

Au sujet de «FAA», Bruneau est persuadé qu’«il va devenir une figure dominante sur le circuit masculin».

«Félix prend de l’assurance et il est dans une ascension constante. On le sent plus à l’aise qu’avant», a-t-il observé.

Depuis le début de la quinzaine, Fernandez montre un impressionnant tableau de chasse. Après la Japonaise Naomi Osaka, troisième tête de série, et l’Allemande Angelique Kerber, 16e, la Lavalloise a ajouté la cinquième tête de série à son palmarès, l'Ukrainienne Elina Svitolina.

La Bélarussienne Aryna Sabalenka (deuxième tête de série) l’attend maintenant pour une place en grande finale, jeudi.

Quant à Auger-Aliassime, il a lui aussi rendez-vous avec la deuxième tête de série, soit le Russe Daniil Medvedev, vendredi.