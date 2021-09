Coupe Ryder : Xander Schauffele et Tony Finau au nombre des invités

Le capitaine de l’équipe des États-Unis de la Coupe Ryder Steve Stricker, a dévoilé mercredi ses six sélections en prévision de la compétition qui aura lieu du 24 au 26 septembre et les 11 meilleurs golfeurs américains au classement mondial seront de la partie.

• À lire aussi - Coupe Solheim: l’Europe triomphe en territoire ennemi

Stricker a ainsi convié Xander Schauffele et Tony Finau, respectivement cinquième et neuvième sur l’échiquier international, à se joindre à sa formation dans son duel face aux Européens. Les autres invités dans le camp du pays de l’Oncle Sam sont Harris English (11e), Daniel Berger (16e), Scottie Scheffler (21e) et Jordan Spieth (15e).

AFP

Pour leur part, Dustin Johnson, Collin Morikawa et Patrick Cantlay, qui occupent les rangs 2 à 4, tout comme Justin Thomas (sixième), Bryson DeChambeau (septième) et Brooks Koepka (10e) avaient déjà assuré leur place au sein du contingent américain qui évoluera à domicile, sur le parcours de Whistling Straits, au Wisconsin.

De son côté, le capitaine de l’Europe, Padraig Harrington, est déjà assuré de miser sur le premier joueur au monde, l’Espagnol Jon Rahm, ainsi que le Nord-Irlandais Rory McIlroy (13e) - ex-numéro 1 -, et les Anglais Paul Casey (22e) et Tommy Fleetwood (37e). Quatre autres hommes se qualifieront au terme du Championnat BMW PGA prévu au Royaume-Uni en fin de semaine et Harrington complétera son groupe avec trois choix ultérieurement.

À la dernière présentation de la Coupe Ryder, en 2018, les représentants du Vieux-Continent avaient triomphé 17,5 à 10,5.

À VOIR AUSSI...