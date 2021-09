LEFEBVRE, Jean-Maurice



À Laval, le 27 mai 2021 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Maurice Lefebvre, fils de Antonio Lefebvre et Jeanne Gendron. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Huguette Leduc et il était le père de feu Diane et feu Bruno.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Richard (Linda), Sylvain (Mona), ses 4 petits-enfants, Guillaume, Étienne, Alexys, Emma ainsi que plusieurs frères, soeur, neveux, nièces et de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 11 septembre 2021 de 12h à 14h15 au:STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles suivront à 14h30 en l'église Saint-Clément de Beauharnois.