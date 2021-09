Des temps difficiles à Haïti: «la police nationale est dépassée par les événements», selon un journaliste haïtien

Haïti peine à se relever des différentes crises survenues ces derniers mois et qui laissent la population dans un climat de peur et de désespoir.

L’insécurité est un problème qui perdure dans le pays, selon Jean Daniel Sénat, journaliste au «Nouvelliste» d’Haïti et à la radio Magik9.

Chaque jour, des membres de gangs enlèvent des gens et réclament des rançons.

M. Sénat explique que devant l’instabilité politique, les gangs ne craignent pas les représailles.

«C’est à visage découvert, il n’y a aucune inquiétude pour ces messieurs-là d’imposer leur loi. Ils parviennent quand même à imposer leur loi parce que la population est terrorisée et la police nationale d’Haïti est dépassée par les événements», a-t-il dit mercredi en entrevue à LCN.

Devant l’ampleur du problème, le directeur général de la police nationale d'Haïti et le gouvernement ont tenu une conférence de presse en début de semaine pour annoncer que des mesures seraient prises.

«Mais ça, c’est une annonce qui est tellement familière à la population. Chaque fois, on annonce qu’on prendra des mesures, mais les gars continuent de circuler et de fonctionner librement sans inquiétude, et ça, ça traduit la faiblesse de l’État, ça traduit l’effondrement même de l’État haïtien», a affirmé le journaliste.