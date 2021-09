RACICOT, Fernand



De Repentigny, le 31 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Fernand Racicot, époux de feu madame Demitrola Lambiris.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Mireille) et Jocelyne, ses petits-enfants Julie (Nicolas) et Jean-Philippe (Cynthia), ses arrière-petits-enfants: Mathys, Elliot et Noah, sa belle-soeur Hélène, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 septembre 2021 de 9h à 12h au :Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle.