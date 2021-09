STE-MARIE, Guy



À Châteauguay, le 25 août 2021, à l’âge de 78 ans, est décédé Monsieur Guy Ste-Marie.Il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Daniel), Nathalie (François), Sonia et Dany, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 13h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.