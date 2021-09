GAGNON, Clément



À Montréal, le 31 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé Monsieur Clément Gagnon, époux de feu Madame Dorothy Filiatrault.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 septembre 2021 de 14h à 20h et le samedi 11 septembre de 10h à 19h au complexe funéraire :Les visites se feront en rotation, avec un maximum de 50 personnes simultanément dans le salon. Une réunion de prières suivra pour la famille immédiate.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Émilie-Gamelin pour leur soutien et les bons soins prodigués.