«Nuit blanche» : la chance au coureur

Certaines séries décollent après quelques minutes seulement. Nuit blanche n’entre pas dans cette catégorie.

Est-ce que cela veut dire qu’il faut éviter ce soap de luxe? Pas du tout. Donnons la chance au coureur, d’autant plus qu’après avoir appris certaines informations concernant ses prochains épisodes au cours d’un point de presse virtuel organisé par Radio-Canada, on doit l’avouer : notre curiosité est piquée.

Lise Watier au passé trouble

Écrite par Julie Hivon (Alerte Amber, Alertes), Nuit blanche trace le portrait de Louise «Loulou» Hébert (France Castel), une ex-mannequin et idéaliste autrefois affiliée au Front de libération du Québec, devenue femme d’affaires aguerrie et propriétaire d’une importante compagnie de cosmétiques appelée Nocturne. Cette Lise Watier au passé trouble a aujourd’hui trois enfants : Marlène (Marilyse Bourke), qui travaille dans l’entreprise comme vice-présidente des ventes, Charlotte (Valérie Blais), une mère monoparentale qui dirige un refuge pour femmes violentée, et Lucas, un acteur qui tente de percer aux États-Unis.

Naviguent également autour d’elle Aidrian (Ron Lea), un complice de longue date, Simon (Iannicko N’Doua), son protégé en charge du laboratoire chez Nocturne, et Emma (Orphée Ladouceur-Nguyen), son adjointe ambitieuse.

L’action du polar débute en 2021, alors que Loulou s’apprête à recevoir un prix hommage lors d’une soirée mondaine servant également à lancer son nouveau parfum, Nuit noire. L’événement prend toutefois une tournure inattendue, et l’héroïne meurt dans des circonstances nébuleuses.

En deuxième vitesse

Composé de nombreux retours en arrière qui ramènent les personnages en pleine Crise d’octobre 1970, du temps où Louise (alors campée par Rose-Marie Perreault) était follement amoureuse de Vincent (Antoine Pilon), le premier épisode manque d’éclat. C’est lent, souvent empesé, et malheureusement, la distanciation est apparente.

L’heure suivante est beaucoup plus convaincante. On embraye en deuxième vitesse et quelques personnages amorcent une sorte de chasse au trésor pour comprendre le mystère qui plane. Souhaitons que Nuit blanche conserve ensuite son erre d’aller.

Des effets visuels

Produite par Pixcom (La faille), la première saison de 12 épisodes a profité de 71 jours de tournage plus tôt cette année.

Pour reconstituer les années 1970 et éviter les comparaisons avec C’est comme ça que je t’aime, une autre fiction d’époque, le réalisateur Sébastien Gagné (Lâcher prise) a notamment recouru aux archives de l’Office national du film.

Durant la saison, on nous promet qu’au moyen d’effets visuels et d’un découpage précis, on fera interagir des personnages de Nuit blanche avec quelques personnalités connues de l’époque, un peu comme dans Forrest Gump, quand Tom Hanks rencontre John F. Kennedy. Par exemple, on verra une jeune Louise donner une entrevue à Aline Desjardins, une ancienne journaliste et animatrice radio-canadienne.

Julie Hivon est déjà en train d’écrire la suite de Nuit blanche, dont une partie de l’action se situe au cœur d’une autre décennie : les années 1980. Radio-Canada n’a toutefois pas encore donné le feu vert au projet.

Nuit blanche à ICI Télé dès lundi à 21 h.