La dernière saison de Patrice Bergeron?

Le joueur des Bruins de Boston Patrice Bergeron n’a pas l’intention de signer une nouvelle entente d’ici la fin de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est ce qu’il a déclaré à la journaliste Amalie Benjamin, mercredi. Le Québécois de 36 ans disputera la dernière année d’un contrat de huit ans en 2021-2022.

«Je vais disputer cette année et j’aborderai cette question après», a dit Bergeron lors qu’on l’a questionné sur la possibilité qu’il accepte une nouvelle entente contractuelle pendant la saison.

Au début du mois d’août, le directeur général des Bruins, Don Sweeney, avait pourtant déclaré que Bergeron pourrait choisir la durée de son prochain contrat.

«Patrice, Kent Hughes, son agent, et moi avons eu des discussions à propos de l'avenir de Patrice, avait affirmé le DG à l’époque. Nous ne divulguerons pas publiquement les propos de ces conversations, comme nous le faisons pour les autres, et nous allons le laisser choisir le chemin qu'il veut prendre. Évidemment, la porte est toute grande ouverte pour Patrice et c'est à lui de voir pendant combien de temps il veut poursuivre sa carrière avec nous.»

Bergeron a toujours porté l’uniforme des Bruins dans la LNH et en est le capitaine depuis la dernière campagne. L’équipe du Massachusetts l’avait sélectionné en deuxième ronde (45e au total) du repêchage de 2003.

L’an dernier, le détenteur de quatre trophées Selke a amassé 23 buts et 25 mentions d’aide pour 48 points en 54 parties. Il a aussi récolté neuf points (4-5) en 11 rencontres éliminatoires.