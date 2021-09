La Nouvelle-Écosse opte à son tour pour la preuve vaccinale

La preuve vaccinale sera imposée dès le mois prochain pour participer à des activités non essentielles en Nouvelle-Écosse, tandis que l’obligation de porter un masque et les rassemblements limités seront levés à compter de la semaine prochaine.

À partir du 4 octobre, la province des maritimes deviendra la sixième au pays à imposer une preuve de vaccination complète pour participer à des activités non essentielles, suivant ainsi les traces du Québec, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Par ailleurs, dès la première heure le 15 septembre, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’intérieur des lieux publics, quoiqu’il restera fortement recommandé lors de rassemblements. Ces derniers n’auront d’ailleurs plus de limites imposées et la distanciation physique appartiendra au passé, a fait savoir la Santé publique de la province, mercredi.

Les établissements de santé continueront de définir leurs propres politiques en matière de masque et de visites. Les entreprises et autres organisations seront également libres de définir leurs propres politiques touchant aux couvre-visage.

Jusqu'au 20 septembre, les masques seront obligatoires dans les écoles pour permettre aux élèves, au personnel et aux enseignants de passer à la phase 5 de déconfinement et resteront fortement recommandés.

Seules les restrictions liées à la gestion des cas de COVID-19 demeureront en place.

Tandis que les mesures aux frontières resteront en place, les tests asymptomatiques réguliers seront disponibles pour les voyageurs entrants qui en ont besoin, ou pour ceux qui ont eu des contacts étroits avec des cas confirmés.

Actuellement, une seule personne en Nouvelle-Écosse est hospitalisée pour y traiter la COVID-19, alors que 71,7 % de la population est entièrement vaccinée.