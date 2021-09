Larry Walker devient un immortel du baseball

L’ancien voltigeur des Expos de Montréal Larry Walker est officiellement devenu mercredi un membre du Temple de la renommée du baseball durant une cérémonie d’intronisation tenue à Cooperstown.

L’ex-numéro 33 a fait son entrée au Temple avec la casquette des Rockies du Colorado, l’équipe avec laquelle il a connu la plus grande partie de ses succès sur le terrain. Il est le neuvième ancien joueur des Expos à se retrouver dans l’immortalité de son sport, les autres étant Tim Raines, Andre Dawson, Gary Carter, Pedro Martinez, Vladimir Guerrero, Tony Perez, Lee Smith et Randy Johnson; les ex-gérants du club Dick Williams et Frank Robinson ont aussi reçu l’appel du Panthéon. Également, Walker est le deuxième Canadien à recevoir cette distinction; Ferguson Jenkins l’a obtenue en 1991.

Très heureux de vivre cette journée, l’homme de 54 ans a exprimé sa gratitude envers tous ceux qu’il a côtoyés et l’organisation des Expos au sein de laquelle il s’est développé.

«Je serai toujours reconnaissant que les Expos de Montréal aient pris une chance avec moi pour me permettre de jouer au baseball professionnel. À tous les partisans des Expos et les gens de Montréal, ce fut un grand honneur de porter l’uniforme de l’équipe et de représenter mon pays», a-t-il déclaré avant d’aborder brièvement le dossier du retour des majeures dans la métropole québécoise.

«J’ai apprécié de nombreuses années là-bas, mais jamais comme celle de la formation de 1994. On a tout perdu à cause du conflit de travail cette année-là et personne ne sait ce qui serait arrivé. Mais j’imagine encore ce que ça aurait eu l’air, de procurer une Série mondiale au Québec. Aux partisans espérant le retour de leur équipe à Montréal, je me joins à vous et espère qu’avant longtemps, le baseball majeur reviendra dans votre ville magnifique.»

Au cours de sa carrière de 17 saisons dans les ligues majeures s’étant amorcée avec 20 matchs chez les Amours en 1989, il a récolté sept Gants dorés et trois Bâtons d’argent, tout en remportant trois championnats des frappeurs de la Nationale et en recevant cinq invitations pour le match des étoiles. Il a totalisé 383 circuits et 1311 points produits en 1988 rencontres, en plus de conserver une moyenne au bâton de ,313.

À Denver, il a atteint quatre fois le plateau des 30 longues balles dans une campagne; en 1997, le cogneur gaucher en a réussi 49.

Le Britanno-Colombien a accédé au Temple à sa 10e et dernière année d’admissibilité au vote déterminant les intronisés, recueillant 76,6 % des voix au scrutin de l’an dernier.

Derek Jeter aussi

Faisant aussi partie de la cuvée 2020, l’ancien joueur d’arrêt-court des Yankees de New York Derek Jeter a constitué un choix pratiquement unanime en vertu de ses 99,7 % des votes. Le numéro 2 a été régulier comme l’horloge, passant toute sa carrière de 20 ans avec les Bombardiers du Bronx. Il a aidé ceux-ci à remporter cinq fois la Série mondiale et a mis la main sur cinq Gants dorés ainsi qu’autant de Bâtons d’argent.

Convié à la classique des étoiles à 14 reprises, Jeter a fait marquer 1311 points en 2747 affrontements, en plus de frapper pour ,310. À huit occasions, il a franchi le cap des 200 coups sûrs dans une année.

-Deux autres hommes ont reçu leur billet pour Cooperstown, soit l’ancien joueur Ted Simmons et l’ancien président de l’Association des joueurs feu Marvin Miller.