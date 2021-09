Le taux directeur est maintenu à 0,25 %

La Banque du Canada a annoncé mercredi que le taux directeur demeure inchangé à 0,25 %.

Le taux directeur est à sa valeur plancher depuis mars 2020, quand la COVID-19 a commencé à se répandre au Canada dans ce qui constitue depuis la pire crise sanitaire en 100 ans.

La banque centrale a expliqué que l’économie mondiale a poursuivi sur son élan au deuxième trimestre et était sur une «solide lancée» au début du troisième trimestre, alors qu’au Canada le produit intérieur brut s’est contracté d’environ 1 % au deuxième trimestre.

«Cependant, les perturbations des chaînes d’approvisionnement limitent l’activité dans certains secteurs, et la hausse des cas de COVID-19 dans de nombreuses régions pose un risque pour la vigueur de la reprise mondiale. Les conditions financières restent très accommodantes», a-t-on souligné, indiquant au passage que l’inflation au-dessus des 3 % est «comme prévu» et que les facteurs qui la font croître «devraient être passagers, mais leur persistance ainsi que leur ampleur sont incertaines et seront suivies de près».

La Banque du Canada anticipe «que l’économie prenne de la vigueur dans la seconde moitié de 2021. Toutefois, la quatrième vague de cas de COVID-19 et les goulots d’étranglement persistants pourraient peser sur la reprise», a-t-on mis en perspective.

C’est le 27 octobre prochain qu’on annoncera si le taux cible du financement à un jour est à nouveau maintenu ou modifié.