Plateforme chiffrée des conservateurs: des milliards $ de moins dans les garderies

Quelques heures avant le dernier débat en français, le Parti conservateur d’Erin O’Toole a dévoilé mercredi l’évaluation des coûts de sa plateforme électorale, qui confirme le remplacement du programme libéral pour les garderies.

Ainsi, le parti souhaite économiser près de 27 milliards $ sur les cinq prochaines années dans le dossier des services de garde, préférant remplacer l’engagement pris par le gouvernement Trudeau avec des provinces comme le Québec par des allocations versées aux parents.

Les conservateurs se sont par ailleurs donnés jusqu’en 2028-2029 pour un retour à l’équilibre budgétaire et prévoient une baisse de 85 % du déficit du pays, en passant sous la barre des 25 milliards $ d’ici 2025-2026. Ils ont aussi maintenu leur objectif d'atteindre un équilibre d’ici les 10 prochaines années.

En comparaison, le solde budgétaire révisé qui a été présenté la semaine passée sur la plateforme électorale des libéraux prévoit un déficit de près de 32 milliards $ en 2025-2026, donc une différence de 7 milliards $ avec les conservateurs.

Comme promis depuis le début de la course électorale, le parti d’Erin O’Toole mise principalement sur la relance économique pour la première année d’un mandat conservateur.

Le plus gros des dépenses est alors réservé au programme de stabilisation fiscale et des accords provinciaux avec un investissement de 9,7 milliards $ dès la première année ainsi qu’au plan de hausse des emplois qui représentent 6,5 milliards $ pour 2021-2022.

Engagement fort de M. O’Toole, l’augmentation de 6 % des transferts en santé pour les provinces est essentiellement remise à un éventuel second mandat conservateur. Le parti compte ainsi injecter un peu plus de 3,6 milliards $ entre 2022 et 2026, sans prévoir de dépense pour une première année au gouvernement.

Le financement pour la santé mentale, qui a été promis par les conservateurs il y a quelques semaines, représente également une mince part de leurs prévisions de dépenses. La majorité des fonds seront d’ailleurs attribués pour la protection de la santé mentale dans les communautés autochtones avec 200 millions $ qui seront versés chaque année sur cinq ans.

Par ailleurs, le Bloc québécois a aussi dévoilé mercredi son cadre financier qui met l'accent sur la hausse du financement de la santé. «C’est une mesure coûteuse, avec une mise à niveau de 28 milliards $ afin d’atteindre 35 % des coûts des soins, mais c’est incontournable à la lumière de tout ce qui s’est produit durant cette pandémie», a souligné son porte-parole sortant en matière de finance, Gabriel Ste-Marie.

- Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre