Montérégie: 60 postes à pourvoir pour les enquêtes épidémiologiques

Pénurie oblige, la santé publique en Montérégie est obligée de lancer un appel au recrutement pour trouver une soixantaine de personnes pour compléter son équipe dédié aux enquêtes épidémiologiques de la COVID-19 sur son vaste territoire.

Ces enquêtes sont nécessaires pour prévenir le plus rapidement possible les gens qui auraient pu être exposés au virus et les inviter à se soumettre à un test de dépistage. Les enquêtes sont ainsi réalisées auprès de chaque personne infectée et de ses contacts des derniers jours.

Les candidats doivent détenir une formation en santé, en gestion ou en relation d’aide. Le travail se fait depuis son domicile, si bien que pour être retenues, les personnes doivent avoir accès à un ordinateur et à un téléphone cellulaire. On leur demande aussi d’être familiers avec la suite Office et la plateforme Teams. Il faut de plus être disponible au moins trois jours par semaine, un week-end sur deux, pour trois moins au minimum.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à: rh.covid.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca.