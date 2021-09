Montoni va développer le Parc scientifique de Bromont

Le promoteur Montoni va développer une partie du Parc scientifique de Bromont à la suite d’une entente avec cette ville de la Montérégie.

Selon les détails dévoilés mardi, Montoni va tenter au cours des cinq prochaines années de mettre en valeur six millions de pieds carrés du Parc scientifique de Bromont en y attirant de nouvelles entreprises. Montoni va soit construire sur les terrains ou les rendre disponibles sur le marché, selon ce qui a été annoncé dans un communiqué.

Ainsi, la Ville de Bromont s’est engagée à vendre à Montoni des terrains qui se trouvent sur le chemin de Montréal et le boulevard de l’Innovation. Le prix a été établi à 3 $ le pied carré, ce qui pourrait rapporter 18 millions $ à la Ville.

«Le secteur industriel apporte des revenus importants à la Ville et son déploiement permet d’enlever de la pression sur le développement résidentiel. De plus, pour un investisseur, le Parc scientifique Bromont est un milieu de vie magnifique et dynamique, difficile de reproduire ailleurs», a indiqué le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

«Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de participer au développement du Parc scientifique de Bromont grâce à la collaboration fructueuse que nous avons avec la Ville. C’est un site unique dont les terrains, stratégiquement positionnés entre Montréal et la frontière américaine, viendront répondre à la demande actuelle des entreprises pour des terrains industriels. Chez Montoni, nous nous spécialisons en bâtiments verts et intelligents en ayant à cœur les intérêts des communautés que nous servons. C’est une belle histoire qui commence avec Bromont», a indiqué pour sa part le président du Groupe Montoni Développement économique, Dario Montoni.

