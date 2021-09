Rachat de Logient

L'entreprise québécoise Logient, qui propose des solutions d’affaires numériques et technologiques, a un nouvel actionnaire principal ainsi que président et chef de la direction.

• À lire aussi: Montoni va développer le Parc scientifique de Bromont

Vincent Godcharles, qui était un membre important de l’équipe de direction depuis six ans, vient en effet de prendre les commandes de Logient en rachetant toutes les parts de l’entreprise montréalaise.

M. Godcharles, 37 ans, a contribué à faire croître le chiffre d’affaires de Logient, qui atteint maintenant 20 millions $. L’entreprise fondée en l’an 2000 emploie aujourd'hui 200 personnes. L’ambition de son nouveau capitaine est d’atteindre un chiffre d’affaires de 50 millions $ et de compter sur des ressources de 500 employés au cours des prochaines années.

L’homme d’affaires a par ailleurs annoncé mercredi qu’il devient associé au sein d’Oliva Capital, ce qui apportera notamment un soutien financier à Logient. Oliva Capital existe depuis trois ans.

«Je suis ravi de pouvoir renforcir et propulser notre positionnement de "one-stop shop" en solutions d’affaires numériques et technologiques pour entreprises, et surtout de nous placer sur les rails d’une croissance organique et par acquisition encore plus accélérée», a dit M. Godcharles, dans un communiqué.

Au Québec pour y rester

Même si Logient a été convoitée par des entreprises étrangères, la direction a souhaité demeurer la propriété de Québécois.

«Nous sommes fiers d’affirmer que la croissance et le développement futur de Logient seront soutenus par Oliva Capital, au Québec. Et nous sommes déjà impatients de voir les résultats sur l’économie et le marché de l’emploi local», a indiqué M. Godcharles.

«Fort d’une relation professionnelle et personnelle de plus de 15 ans, l’association se fait naturellement entre Vincent et les associés d’Oliva Capital. Logient et Vincent ont en effet contribué au succès de plusieurs projets de l’écosystème d’Oliva Capital. En accueillant Vincent au sein de notre groupe, nous bonifions notre équipe d’un visionnaire au parcours exceptionnel et au sens stratégique unique», a de son côté souligné Khan Chau, associé chez Oliva Capital.

À VOIR AUSSI...