Retirer de l’argent d’un REER ou d’un FRV quand on a moins de 65 ans

Question de Sylvie, une de nos lectrices : J’ai eu 60 ans au mois de mai. J’ai été mise à pied de mon emploi et je reçois actuellement du chômage pour encore quelques mois. Ensuite, je n’aurai plus de revenus. J’ai un REER et un FRV. Lequel devrais-je retirer en premier pour subvenir à mes besoins ?

Réponse : Si vous comptez effectuer des retraits mensuels dans votre REER, il sera probablement nécessaire de le convertir en FERR. Le planificateur financier et fiscaliste Jean-Philippe Vézina, de l’équipe de Jean-Maurice Vézina rappelle que tout revenu issu d’un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un Fonds de revenu viager (FRV) est imposable et devra être ajouté à votre revenu de l’année. « Dans les deux cas, la loi fixe le montant du retrait minimal que vous devrez effectuer. Si le montant du retrait est supérieur à ce minimum, des impôts seront obligatoirement retenus à la source sur l’excédent par l’institution financière », explique-t-il. Au Québec, les impôts totaliseront 20 %, 25 % ou 30 % – fédéral et provincial – selon le montant du retrait.

Les maximums et minimums

Sachez que le taux de retenue pourrait être supérieur ou inférieur au taux réel d’imposition qui s’appliquera à votre revenu annuel, et que l’ajustement s’effectuera dans vos déclarations annuelles de revenu. Pour éviter les réclamations du fisc, vous pourriez demander qu’on prélève à la source un impôt additionnel sur chaque retrait.

Autre point à retenir : les retraits d’un FRV sont soumis à un maximum annuel, étant donné qu’il s’agit d’un régime immobilisé. Il peut donc être plus avantageux de retirer en premier le FRV, afin de conserver une plus grande partie dans le FERR qui, lui, offre davantage de flexibilité en termes de retraits.

Que faire si le retrait minimum exigé est supérieur à vos besoins financiers ?

Lorsque vous vivez en couple et que vous souhaitez retirer le plus petit montant annuel possible, demandez à ce que le calcul du retrait minimal se base sur l’âge de votre conjoint, si ce dernier est plus jeune que vous. Le retrait minimal sera dès lors moins élevé.

Sachez aussi qu’au fédéral, dès l’âge de 65 ans, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur la première tranche de 2000 $ retirés chaque année d’un FERR ou d’un FRV, et ce, sans égard à votre revenu.

Au Québec, un crédit d’impôt est accordé sur la première tranche de 2000 $, quel que soit l’âge, mais il se voit réduit lorsque le revenu net familial dépasse 35 205 $ (pour 2020).

Si vous avez moins de 65 ans, il est aussi possible de tirer un revenu additionnel du FRV, appelé « revenu temporaire ». Il faut toutefois que votre contrat offre cette option et que vous en fassiez la demande chaque année à votre institution financière. Le revenu temporaire ne peut pas dépasser 24 640 $ en 2021.

