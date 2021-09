Suisse: plus de masque avec le passeport sanitaire

La Suisse a décidé mercredi d'étendre largement l'obligation de passeport sanitaire, face à une pandémie de COVID-19 qui continue de remplir les hôpitaux et les lits de soins intensifs et un taux de vaccination insuffisant.

• À lire aussi - COVID-19: le nouveau variant Mu désormais prédominant en Colombie

À partir de lundi, il faudra montrer son certificat COVID pour entrer au restaurant ou dans un bar, mais aussi pour aller voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur, a indiqué le Conseil fédéral dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion mercredi. En échange on peut tomber le masque et ne plus respecter la distanciation.

Le gouvernement fédéral justifie ces mesures - impopulaires chez une partie des Suisses et parmi certains des professionnels - par «la situation dans les hôpitaux qui reste tendue et l'occupation des lits aux soins intensifs très élevée», alors que le nombre d'infections augmente et que «la part de la population non immunisée reste en outre trop élevée pour empêcher une nouvelle et importante vague de contaminations», souligne le communiqué.

«Il est clair que les personnes qui disposent d'un certificat COVID suite à la vaccination ou en raison d'une immunité durable du fait de leur guérison bénéficient désormais d'un avantage notable» par rapport aux autres, a souligné le président de la Confédération suisse Guy Parmelin lors d'une conférence de presse.

Le certificat peut être obtenu soit en ayant une preuve de vaccination ou d'immunisation, soit un test PCR ou antigénique, de respectivement moins de 72 et 48 heures.

«La vaccination reste la voie la plus efficace et économique pour maîtriser la pandémie», a martelé M. Parmelin.

La très grande majorité des cantons avaient apporté leur soutien au projet d'extension. C'est eux qui devront s'assurer du respect des mesures en instaurant des amendes ou en fermant les établissements.

Selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé, à la date du 8 septembre, seulement 59,01% de la population admissible a reçu une dose de vaccin et 52,35% sont entièrement vaccinés.

C'est beaucoup moins que chez le voisin français par exemple où, sur 58 millions de Français admissibles, un cinquième seulement n'étaient pas vaccinés totalement contre la COVID-19, selon des chiffres du début septembre.

La vaccination avait bondi en France après l'annonce par le président français Emmanuel Macron de la mise en place d'un passeport sanitaire dans de nombreux commerces, dans les restaurants et dans les cinémas.

En Suisse, l'extension concerne les personnes de plus de 16 ans et elle est limitée jusqu'au 24 janvier 2022. Les mesures peuvent toutefois être levées avant si la situation dans les hôpitaux s'améliore.

Alain Berset, conseiller fédéral responsable de la santé, a souligné que comme ailleurs 90% des gens «qui sont aux soins intensifs et qui luttent donc pour leur vie ne sont pas vaccinés».

Selon lui, le pays de 8,6 millions d'habitants compte encore 2,5 millions de personnes qui pourraient se faire vacciner et qui ne l'ont pas fait, à quoi s'ajoutent un million d'enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas l'être.

Près de 10 500 personnes sont mortes du COVID en Suisse depuis le début de la pandémie dans le pays en février 2020.

Le Conseil fédéral tranchera également le 17 septembre sur les nouvelles mesures pour l'entrée sur le territoire suisse de personnes non immunisées et non vaccinées, entre le dépistage répété ou la mise en place d'une quarantaine après présentation d'un test négatif à l'entrée du pays.

Les contrôles sur le respect des règles doivent être intensifiés et les amendes augmentées. Le non-respect d'une quarantaine pouvait mener à une amende de 10 000 francs suisses (environ 14 000$).

À VOIR AUSSI...