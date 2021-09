Tennis Canada: une pépinière de joueurs élites?

Les succès aux internationaux de tennis des États-Unis de Félix Auger-Aliassime et de Leylah Annie Fernandez sont en partie expliqués par le travail du vice-président de l’élite de Tennis Canada depuis les 15 dernières années.

Longtemps reconnu comme une pépinière de joueur de hockey, est-ce que le Canada est rendu une référence dans le monde du tennis?

«Quand je suis arrivé, il y a 15 ans, je me suis dit, "mais pourquoi qu’on ne formerait pas des joueurs de tennis", il n’y a pas de raison. Les Canadiens ont deux bras et deux jambes comme les autres, il faut seulement y croire», explique Louis Borfiga, vice-président de l’élite chez Tennis Canada.

Dans son esprit, il n’avait aucun doute que l’un des problèmes était dans la mentalité de l’organisation.

«La mentalité quand je suis arrivé c’était plutôt une mentalité qu’on se satisfaisait de peu. On a essayé d’implanter une mentalité de gagnant, de vouloir aller au bout des tournois et de ne pas juste se contenter d’effectuer un bon match», souligne-t-il.

Eugénie Bouchard et Milos Raonic ont montré la voie et maintenant c’est au tour de Leylah Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime de connaître beaucoup de succès sur les circuits. Une nouvelle vague de joueur qui pourrait servir comme modèle.

«La jeune génération n’a peur de rien, vous avez vu comment Leylah se comporte, elle n’a peur de rien», affirme Louis Borfiga.

La formation des athlètes comme Leylah Annie Fernandez a débuté dès son jeune âge.

«Leylah je l’ai connu elle avait 6-7 ans, je me souviens très bien elle venait au centre à Montréal s’entraîner avec son père évidemment», explique-t-il.

Louis Borfiga laissera sa place au sein de Tennis Canada après avoir occupé ce poste durant 15 ans.

Leylah Annie Fernandez disputera jeudi son match de demi-finale contre Aryna Sabalenka (deuxième tête de série) et Félix Auger-Aliassime sera en action vendredi contre Daniil Medvedev (deuxième tête de série).