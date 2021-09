Transports à Trois-Rivières: une nouvelle ligne sera mise en fonction

La nouvelle ligne de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) entrera en fonction dès le 20 septembre dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Cette nouvelle ligne 17 va relier le terminus Fusey aux Galeries du Cap en empruntant le boulevard Thibault et bonifiera l'offre aux usagers, réduira les transferts et évitera les délais d'attente pour les résidents, a soutenu la STTR qui travaille sur cet ajout depuis 2 ans.

Elle sera en circulation du lundi au vendredi

«C'est une ligne qui était grandement demandée par nos usagers! On est vraiment heureux de cette annonce aujourd'hui! Chaque changement demande du travail, parce qu'il faut faire une analyse de parcours. Vous savez un réseau c'est comme un jeu de dominos, c'est facile d'ajouter quelque chose, mais en même temps il faut s'assurer que les correspondances fonctionnent bien, il y a les outils technologiques, pensons au temps de parcours disponibles sur Google, il faut être certain d'avoir les chauffeurs et les autobus de disponibles, il faut informer la population, installer les poteaux extérieurs, etc. Il y a du travail en arrière de tout ça», a expliqué le directeur des communications à la STTR, Charles-Hugo Normand.

Le Comité citoyen du transport en commun de Trois-Rivières est sans équivoque, l'accès à un transport collectif fiable, sécuritaire et rapide est le nerf de la guerre et doit être une priorité.

«La ligne 17 pour les citoyens du Cap-de-la-Madeleine n'est pas un luxe! Ils n'avaient pas de ligne directe. Petit à petit les changements font des grandes différences et améliorent le réseau. La direction de la STTR et le CA doit rebâtir un réseau qui était un échec complet», a souligné la porte-parole du Comité, Hélène Gauron.

«C’est tellement une bonne nouvelle! Je dois aller chez le médecin dans ce secteur et je devais marcher parce qu'il manquait d'autobus», a lancé une citoyenne.

«C'est vraiment une bonne idée, puisque chaque ajout permet de réduire les délais d'attente et les transferts de ligne. Parfois je peux attendre 30 minutes et quand c'est le soir, je n'aime pas vraiment attendre dehors, surtout l'hiver», a expliqué une étudiante.

La Société de Transports de Trois-Rivières détient une flotte de 67 autobus pour couvrir un territoire de 300 km2. Elle dessert une population de 139 600 personnes. En moyenne, elle compte plus de 3 438 000 passages effectués par les usagers annuellement.