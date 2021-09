Un candidat libéral victime d'un geste raciste

Sameer Zuberi, député libéral dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard, dans l’ouest de Montréal, a dénoncé un geste raciste dont il a été la cible sur Twitter mercredi.

Celui qui tente de se faire réélire a vu l’une de ses pancartes électorales être vandalisée. Un message raciste et grossier y a été inscrit.

Le geste a d’abord été dénoncé par le Forum musulman canadien, puis relayé par le député sortant.

«Ce geste anonyme et pourtant public de racisme est inacceptable, choquant et lâche. Les actes de haine ne nuiront pas à ma campagne. Au contraire, cela me rappelle le travail qui nous reste à faire et réaffirme mon engagement à lutter contre le racisme sous toutes ses formes», a clamé Sameer Zuberi sur Twitter.

Ce dernier assure que les actes de haine ne freineront pas sa campagne et qu’il continuera à lutter contre le racisme sous toutes ses formes.

