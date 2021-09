Une rencontre mémorable

uillaume Lemay-Thivierge avait seulement 9 ans quand il a croisé le grand Jean-Paul Belmondo sur le plateau de tournage de la comédie policière Hold-Up, à Montréal, en 1985. Mais cette rencontre l’a marqué à tout jamais.

« Ça fait longtemps, mais je m’en souviens encore très bien », a relaté Guillaume Lemay-Thivierge, dans un entretien téléphonique accordé au Journal mardi, au lendemain du décès de Jean-Paul Belmondo à l’âge de 88 ans.

« Avant le tournage de Hold-Up, mon père m’avait fait voir plusieurs films de Belmondo comme L’as des as et Le Professionnel pour que je sache à qui j’avais affaire. Ça m’avait beaucoup impressionné. Puis, pendant le tournage, je suis allé le voir dans sa roulotte pour lui demander de dédicacer une photo. Il avait été super gentil et avait signé la photo en écrivant : “Pour mon ami Guillaume”. Je l’ai encore quelque part chez moi. »

Non seulement Hold-Up a été tourné à Montréal, mais l’intrigue de cette comédie policière d’Alexandre Arcady était aussi campée dans la métropole québécoise. Jean-Paul Belmondo y incarnait un voleur très futé qui se déguisait en clown pour braquer une banque.

Une partie de soccer

Guillaume Lemay-Thivierge, qui venait à l’époque de faire ses débuts au grand écran dans le film Le matou, a eu la chance de partager deux scènes avec le légendaire acteur français.

« Dans ma première scène avec lui, je jouais un des enfants à qui il faisait un tour de magie quand il était déguisé en clown, détaille Guillaume Lemay-

Thivierge. Puis, plus tard dans le film, mon personnage le revoyait par hasard alors qu’il avait changé de costume et lui lançait : “C’est toi, le clown, hein ?” Là, il me disait : “Tu es un petit malin, toi...” Et je lui répondais en terminant : “Vous aussi, Monsieur !”. »

« Je me souviens aussi que le jour où on a tourné la première scène avec plusieurs autres enfants, il était venu jouer au soccer avec nous. Il était vraiment sympathique ! »

Guillaume Lemay-Thivierge n’est pas le seul acteur québécois à avoir côtoyé Belmondo sur le plateau de tournage de Hold-Up. Yvan Ponton, Francis Reddy, Michel Daigle et Marie-Chantal Labelle ont aussi joué des petits rôles dans le film qui mettait également en vedette l’actrice britannique Kim Cattrall et les comédiens français Guy Marchand et Jean-Pierre Marielle.

Guillaume Lemay-Thivierge n’a jamais eu la chance de recroiser Belmondo après le tournage de Hold-Up. Mais il a continué à suivre sa carrière à distance et même à s’inspirer de lui dans sa façon d’aborder le jeu physique et les scènes d’action. En effet, comme Belmondo, Lemay-Thivierge a souvent insisté pour réaliser lui-même ses cascades dans ses films.

« Jean-Paul Belmondo a toujours été un modèle et un exemple à suivre pour moi, confie l’acteur québécois de 45 ans. C’est quand tu commences à faire tes propres cascades que tu comprends la complexité de la chose. En plus, Belmondo ne faisait pas semblant. Il faisait des cascades très risquées. Je l’ai toujours admiré pour ça. »

Alain Choquette l’avait invité sur un plateau

Photo courtoisie, Alain Choquette

Alain Choquette peut se compter parmi les rares artistes québécois à avoir côtoyé Jean-Paul Belmondo en France. Par l’intermédiaire de Louis-Michel Colla, propriétaire du théâtre de la Gaîté-Montparnasse, où il se produisait à Paris, il avait réussi à inviter la star de cinéma à participer à un numéro de magie qu’il faisait à l’émission Le plus grand cabaret du monde. Belmondo, qui refusait alors toutes les invitations en raison de son état de santé, s’était laissé convaincre. Le numéro, qui était présenté dans une émission spéciale de fin d’année en 2014, s’était terminé par une ovation. « C’est mon top moment en carrière en télé, a dit Alain Choquette au Journal. C’était un monsieur qui était d’une extrême gentillesse. Ç’a été un choc d’apprendre son décès. On voudrait que ces gens-là soient éternels ».