Vivre avec le cancer: «tout change du jour au lendemain»

Le 14 janvier 2020, l’univers du jeune Zachary Giguère s’écroule. Âgé de 17 ans, il apprend qu’il est atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique.

• À lire aussi: Le Tour CIBC Charles-Bruneau amasse 4,7 millions $

Le natif de Windsor doit depuis ce jour ingérer une soixantaine de pilules par semaine.

«Tout change du jour au lendemain [...] J'ai fait du ski quelques jours auparavant et je me sentais faible, je tombais. J'avais de la difficulté à manger et je n'avais plus d'énergie», a lancé le jeune Zachary, sourire aux lèvres.

Le taux de guérison de la leucémie lymphoblastique est passé de 35 % à 85 % depuis 1980. Zachary est en voie de rémission, mais il reste encore du chemin à parcourir.

À titre d’enfant héros, Zachary et sa famille participeront à la huitième édition du Circuit bleu de la fondation Charles Bruneau alors qu'ils pagaieront le 12 septembre prochain.

Et pour la suite, le jeune homme a un plan bien défini.

«Je veux faire une grande fête quand tout sera terminé. Je veux vivre mes rêves», raconte Zachary.

Avec l'activité circuit bleu, la fondation Charles Bruneau espère amasser 250 000$ afin de financer la recherche sur cette maladie.