LUSIGNAN, Robert



Le 17 mars 2021, à l'âge de 59 ans, est décédé Robert Lusignan, fils de Marguerite Fortin et de feu Guy Lusignan.Il laisse dans le deuil sa mère, son demi-frère René, ses tantes et ses oncles ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie aura lieu le dimanche 12 septembre 2021 de 13h à 16h à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900