Archidiocèse de Montréal: 22 plaintes d'agressions sexuelles

L’archidiocèse de Montréal dévoile le premier rapport de l’ombudsman Me Marie Christine Kirouack qui fait état de 22 plaintes d’agressions sexuelles dans des écoles religieuses.

Au total, 45 plaintes formelles ont été reçues par l’ombudsman indépendante, dont 26 sont liées à diverses formes d’abus: physiques, psychologiques, financiers ou sexuels.

De ce nombre, 22 concernent des agressions sexuelles, dont 15 se sont produites à partir des années 1950 jusqu’au début des années 1970 dans des écoles religieuses œuvrant sur le territoire de l’archidiocèse, mais sur lesquelles il n'exerçait pas de supervision directe.

Sur les 19 plaintes formelles restantes, 13 concernent majoritairement des difficultés entre le personnel et des membres du clergé et relèvent de l’Office du personnel pastoral.

Les six autres plaintes portent sur diverses questions non liées au clergé, relativement à l'entretien des cimetières, aux funérailles ou aux recherches généalogiques et ont été transmises au vicaire général.

«J’ai pu constater la douleur des personnes qui ont communiqué avec moi. Souvent, j’étais la première personne à qui ils se confiaient ou qui les croyait. Ils m’ont dit apprécier cette écoute ainsi que le processus qui a été mis en place pour les accompagner», a indiqué Me Marie Christine Kirouack.

L’Archevêché de Montréal a réagi pour voie de communiqué, jeudi. «J’espère que le présent rapport encouragera d’autres victimes à porter plainte afin que les abus cessent une fois pour toutes», peut-on lire dans la missive.

