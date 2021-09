Australie: Sydney promet la levée des restrictions pour inciter à la vaccination contre la COVID

Sydney | Les habitants de Sydney, confinés depuis dix semaines, pourraient goûter à nouveau en octobre au plaisir de boire une bière dans un pub si le taux de personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 atteint 70 %, ont annoncé jeudi les autorités.

Les mesures de confinement seront levées pour les personnes ayant reçu deux doses et si ce premier objectif de vaccination de la population adulte est atteint dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend Sydney, selon une «feuille de route vers la liberté» publiée jeudi.

Aucune date précise n'a été donnée mais les chiffres laissent penser que cela pourrait intervenir en octobre, soit après environ quatre mois de confinement.

«Un repas avec des proches ou un verre avec des amis est à portée de main», a promis le vice-Premier ministre John Barilaro.

Après dix semaines de confinement, cette annonce offre une lueur d'espoir aux plus de cinq millions d'habitants de Sydney et devrait inciter plus de personnes à se faire vacciner.

Les salons de coiffure, les salles de sport, les restaurants et les cinémas pourraient également rouvrir, et les élèves retourner à l'école à partir du 25 octobre.

Cette annonce intervient alors que la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré jeudi 1405 nouveaux cas et que des médecins redoutent une pression croissante sur les hôpitaux.

«Lorsque vous rouvrez, on peut s'attendre à une augmentation du nombre de cas. Mais si cela concerne la population vaccinée, notre système de santé n'en sera pas affecté», a affirmé Gladys Berejiklian, Première ministre de l'État.

Plus de 39 000 cas ont été enregistrés depuis le regain épidémique dû au variant Delta mi-juin à Sydney.

D'autres mesures seront levées une fois que 80 % des personnes seront vaccinées, selon Mme Berejiklian qui a laissé entendre que les voyages à l'étranger pourraient reprendre pour la première fois depuis la fermeture des frontières australiennes en mars 2020.

Cette annonce intervient alors que le Premier ministre Scott Morrison a reconnu le «sacrifice» consenti par des dizaines de milliers d'Australiens vivant à l'étranger et qui n'ont pas pu rentrer dans leur pays.

Le gouvernement australien a également évoqué la création d'un passeport vaccinal, qui devrait être mis en place avant la reprise prudente des voyages internationaux prévue pour cette année.

Mais les déplacements au sein même de l'immense île-continent pourraient être autorisés à plus long terme, les États et Territoires qui continuent de poursuivre un objectif «zéro COVID» ne souhaitant pas autoriser la libre circulation.