Balarama Holness veut des pouvoirs étatiques pour Montréal

Le candidat à la mairie de Montréal Balarama Holness souhaite que le gouvernement fédéral accorde à Montréal des pouvoirs équivalents à ceux d’un État.

«Le lobbying pour le statut de cité État est une occasion de consolider le patrimoine, la culture, la force économique et l'innovation uniques de Montréal à l'échelle nationale, et permettra de mieux positionner la ville à la suite de la COVID-19», a déclaré M. Holness par communiqué.

Il estime que Montréal doit «prendre sa place» au sein de la fédération canadienne et que de tels pouvoirs permettraient à la métropole québécoise de mieux réagir à la crise actuelle du logement et à l’augmentation de la violence armée, notamment grâce à l’indépendance financière et administrative qu’elle obtiendrait.

«Il est temps que Montréal profite de la force économique qu'elle apporte à la province», a ajouté M. Holness, qui souhaite repositionner la ville comme la leader mondiale «qu’elle était autrefois».