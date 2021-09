Blue Jays, sortez vos $$$!

Peu importe l’issue de la saison 2021, que les Blue Jays participent ou non aux séries, les grands manitous de la formation torontoise doivent anticiper qu’ils auront à fouiller dans leurs coffres pour satisfaire aux exigences financières d’au moins quatre de leurs principaux joueurs : Robbie Ray, Marcus Semien, Teoscar Hernandez et Vladimir Guerrero Jr.

Évidemment, si les Jays devaient participer aux séries, voire franchir la première étape, la décision d’avoir à puiser dans leurs goussets sera plus facile, car il y aura eu des rentrées de fonds imprévues. Sans oublier, aussi, que certains déboursés faits en 2021 n’existeront pas l’an prochain.

Comme les quelque 26 M$ qu’ils ont dû verser cette année à des joueurs qui ne sont pas là. Je pense, notamment, à Tanner Roark (12 M$), à Kirby Yates (5,5 M$) – qui n’a pas lancé une seule manche en 2021 –, à Troy Tulowitzki (4 M$), à Shun Yamaguhi (3,1 M$) ainsi qu’à David Phelps (1,7 M$).

Dans ce contexte, il faut réaliser que les Jays devront verser 20 M$ par année au lanceur Hyun Jin Ryu au cours des deux prochaines saisons et une somme d’environ 118 M$ à George Springer pendant les cinq prochaines campagnes, soit une moyenne d’environ 29 M$ par année.

Ce qui va davantage compliquer la situation, c’est que Teoscar Hernandez, qui a connu deux formidables saisons, sera éligible à l’arbitrage au cours de l’hiver et que Vladimir Guerrero Jr. le sera pour la première fois de sa carrière.

Teoscar gagnait quelque 4,3 M$ cette saison et il n’est pas exagéré de penser qu’il va exiger le double, sinon le triple de ce salaire, si les Jays veulent le garder à Toronto.

Et Junior, lui ?

Le cas de Vladimir Jr. est plus compliqué.

Les Blue Jays ont consenti à lui offrir un boni de 3,9 M$ à la signature de son premier contrat, le 2 juillet 2015, à l’âge tendre de 16 ans. Depuis lors, je crois savoir que les Jays lui ont versé le salaire minimum des majeures au cours de ses trois premières campagnes sous la grande tente, soit quelque 550 000 $.

Les deux premières saisons de Junior ont été bien ordinaires. Mais, à l’aube de la saison 2021, le fils du membre du Temple de la renommée a décidé de se prendre en mains. Il a perdu une quarantaine de livres, a travaillé très fort avec l’instructeur Luis Rivera afin de polir son jeu défensif au premier coussin.

Si bien qu’il a connu une saison hors de toutes attentes.

La dernière fois que j’ai consulté sa fiche, voici ce que j’ai relevé : il était premier dans les majeures pour ses présences sur les sentiers (237) ; premier pour le total des buts (299) ; premier pour la moyenne de présences sur les sentiers (,409) ; premier pour la moyenne au bâton ajoutée à sa moyenne de puissance (1 005) et il dominait pour les points marqués avec 102.

De plus, il occupait le 3e rang pour les circuits avec 40, le quatrième rang pour les points produits avec 98 et il était premier pour la moyenne au bâton à ,321.

Aimeriez-vous être l’agent de Vladimir Jr. lorsqu’il se présentera devant l’arbitre l’hiver prochain ?

Heureusement pour les Jays, le jeune Bo Bichette ne sera éligible à l’arbitrage qu’en 2023...

Mais d’ici là, les Blue Jays devront décider s’ils doivent garder l’excellent gaucher Robbie Ray et le joueur de 2e but Marcus Semien, qui sont liés avec eux seulement jusqu’à la fin de la présente saison.

Les cas de Ray et de Semien

Pour ce qui est de Ray et de Semien, c’est différent. Ils sont plus âgés que Guerrero et Bichette, mais ils ont seulement 30 ans.

Ray touche 8 M$ en 2021 tandis que Semien touche 18 M$.

Évidemment, le cas d’un lanceur est toujours plus délicat, car il y a davantage de risques de blessures, surtout pour un gars qui lance avec puissance.

En ce qui concerne Semien, la situation de Cavan Biggio complique la situation. Si Biggio était complètement rétabli de ses blessures, les Jays pourraient être moins agressifs dans leurs négociations avec Semien.

Les prochains mois pourraient être importants en ce qui concerne l’avenir immédiat des Blue Jays.

Ron Hunt

Celui qui a toujours dit qu’il avait donné son corps au baseball et non à la science, Ron Hunt, a récolté le titre de recrue de l’année, avec les Mets en 1963. Il faisait sans doute allusion qu’il avait été atteint 243 fois par un tir de l’adversaire, lorsqu’il se présentait au bâton, dont 50 fois, en 1971, alors qu’il portait les couleurs des Expos. Hunt a joué durant 12 saisons dans les majeures soit avec les Mets, les Expos, les Dodgers et les Giants avant de terminer sa carrière avec les Cards de St-Louis. Le petit joueur d’avant-champ a aussi été choisi en deux occasions pour participer au match des étoiles, soit en 1964 et 1966.

Yogi Berra a son timbre

Le Conseil des gouverneurs du service des Postes des USA a récemment émis un timbre en mémoire de l’ancien receveur des Yankees, Yogi Berra. Ce timbre, comme tous les autres, est disponible dans tous les comptoirs postaux américains pour la somme de 55 cents. Le timbre a officiellement été dévoilé lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Musée et Centre d’apprentissage Yogi Berra, à Little Falls, au New Jersey. Le président du Conseil des gouverneurs du service des Postes des USA, Ron Bloom, était accompagné des fils de Berra, Larry, Tim et Dale ainsi que du commentateur Bob Costas.

Orlando Cepeda

Les amateurs se souviennent de la saison 1961 alors que Roger Maris avait claqué 61 circuits. Mais qui avait été le meneur pour les circuits dans la ligue Nationale, cette saison-là ? C’était Orlando Cepeda qui en avait réussi 46 avec les Giants de San Francisco. Élu au Temple de la Renommée en 1999, Cepeda revendique aussi l’honneur d’avoir été le premier à remporter unanimement le trophée de recrue de l’année en 1958 pour ensuite remporter unanimement le trophée du joueur le plus utile à son équipe en 1967. L’ancien des Giants a fait partie de l’équipe d’étoiles 11 fois à titre de joueur de premier but et comme voltigeur.

Match de rêve de Wise

Le 23 juin 1971, le lanceur des Cards de St-Louis Rick Wise se doutait peu qu’il allait réaliser tout un exploit contre les Phillies de Philadelphie. Cette journée-là, Wise allait non seulement réussir un match sans point ni coup sûr, mais il allait devenir le seul à avoir canonné deux circuits dans la même rencontre. En 5e manche, Wise a réussi un circuit de deux points pour donner une avance de 3-0 aux Cards et en 8e manche, il a ajouté un circuit en solo ! Wise a complété le match en n’effectuant que 93 lancers. Wes Farrell, Earl Wilson et Jim Tobin ont tous trois lancé des matchs sans point ni coup sûr et frappe. Un circuit dans la partie... mais jamais deux !