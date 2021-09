Emballages plastiques: les fabricants européens d'accord pour incorporer 30 % de recyclé

Bruxelles | Les fabricants européens de plastique se sont déclarés jeudi pour la première fois «en faveur de l'obligation d'incorporer 30 % de recyclé dans les emballages plastique d'ici à 2030», afin de respecter les objectifs du «pacte vert» de la Commission européenne.

«Nous nous félicitons de la révision de la directive Emballages et déchets d'emballages, législation européenne clé pour la transition du secteur des plastiques vers une économie circulaire», indique un communiqué de PlasticsEurop, le lobby européen des fabricants de matières plastiques, qui rassemble une centaine de sociétés produisant plus de 90 % de tous les polymères en Europe.

Les producteurs européens se disent «favorables à la proposition de la Commission européenne d'introduire une obligation d'incorporation de matière recyclée dans les emballages plastiques et appellent à un taux de 30 % d'ici à 2030».

Cet engagement s'appuie sur le développement du recyclage chimique du plastique, où les industriels européens envisagent d'investir «7,2 milliards d'euros d'ici 2030» en nouvelles technologies et installations permettant de produire 3,4 millions de tonnes de plastique issu du recyclage chimique par an.

«Nous ne pouvons pas faire tout cela tous seuls, nous avons besoin de faire des efforts concertés avec les institutions européennes et l'ensemble de la chaîne de valeur pour atteindre l'objectif», a néanmoins averti Virginia Jansses, directrice générale de PlasticsEurope dans une déclaration à l'AFP.

«Nous avons besoin d'un cadre politique européen harmonisé qui donne de la visibilité et incite à investir davantage dans les infrastructures et technologies de collecte, de tri et de recyclage, y compris chimique», a-t-elle ajouté.

«Nous devons nous assurer que le contenu en recyclé soit issu de tous les déchets disponibles. Ce qui passe par une neutralité technologique, qui prenne en compte tant le recyclage mécanique (traditionnel) que chimique», a précisé le président de PlasticsEurop et PDG du groupe chimique allemand Covestro, Markus Steilemann, cité dans le communiqué.

L'engagement des industriels laisse de marbre l'association environnementale Zero Waste qui milite contre tous les déchets.

«Mettre l'accent sur l'incorporation de matières recyclées, c'est déplacer le problème de la pollution du plastique. Ce qu'il faut c'est d'abord travailler sur la réduction à la source de la production et de la consommation de plastique, et au développement de solutions d'emballages réemployables», a réagi auprès de l'AFP Moïra Trouneur, responsable du plaidoyer de l'ONG pour la France.

«Car on ne peut pas recycler 100% du plastique, une bouteille ne peut pas refaire une bouteille, on a systématiquement besoin d'ajouter de la matière vierge, donc le recyclage du plastique sur le long terme n'est pas durable», a-t-elle ajouté, «puisqu'il faut toujours du pétrole pour pouvoir utiliser du plastique recyclé».