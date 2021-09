Festival international du film de Toronto: 5 primeurs à voir en ligne

Le 46e Festival international du film de Toronto (TIFF) est lancé ce soir dans une formule hybride qui propose des projections en personne, mais aussi en ligne. Si les films les plus attendus comme le Dune de Denis Villeneuve seront uniquement présentés en salle, plusieurs titres intéressants seront accessibles de façon virtuelle pour les cinéphiles des quatre coins du pays. En voici cinq à ne pas manquer :

The Power of the Dog

Photo courtoisie

Adapté du roman du même titre de Thomas Savage, ce western réalisé par la célèbre cinéaste néo-zélandaise Jane Campion (La leçon de piano) met en vedette Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons dans les rôles de deux frères aux caractères opposés qui gèrent leur ranch familial, dans le Montana des années 1930. The Power of the Dog a été lancé en première mondiale à la Mostra de Venise la semaine dernière. Présenté en ligne ce vendredi à 21 h et vendredi prochain à 13 h.

Inexorable

Photo courtoisie

Décrit comme un « thriller haletant » à la suite de sa projection au Festival de Deauville plus tôt cette semaine, ce nouveau film du cinéaste belge Fabrice Du Welz raconte l’histoire d’un auteur en panne d’inspiration (joué par Benoît Poelvoorde) dont la vie familiale est soudainement perturbée par une jeune femme de ménage étrange. Présenté en ligne samedi à 19 h.

Lakewood

Photo courtoisie

Naomi Watts est la vedette principale de ce thriller canado-américain réalisé par le vétéran cinéaste Phillip Noyce (Dead Calm, Patriot Games). L’actrice britannique se glisse dans la peau d’une mère qui apprend que son fils adolescent est pris au milieu d’une fusillade. Présenté en ligne lundi à 19 h.

The Guilty

Photo courtoisie

Six ans après la sortie du film de boxe Le Gaucher, le réalisateur Antoine Fuqua et l’acteur Jake Gyllenhaal ont refait équipe pour ce nouveau thriller adapté d’un long métrage danois du même titre, sorti en 2018. Gyllenhaal y incarne un téléphoniste dans un centre d’appels du 911 qui tente de venir en aide à une jeune femme victime d’un enlèvement. Présenté en ligne dimanche à 15 h.

Oscar Peterson : Black + White

Photo courtoisie

Dans ce documentaire présenté en première au TIFF, le réalisateur Barry Avrich retrace le parcours du regretté pianiste jazz montréalais Oscar Peterson. Le film revient sur les grands moments musicaux de sa carrière et regroupe des témoignages de plusieurs grands noms de la musique, dont Herbie Hancock, Branford Marsalis et Quincy Jones. Présenté en ligne lundi à 17 h.

► Le 46e TIFF se poursuit jusqu’au 18 septembre. On peut se procurer les billets pour les projections en ligne au tiff.net.