La relève en feu à Lac-Beauport

Privés de compétitions pendant de longs mois, les athlètes du club de Canoë-Kayak de Lac-Beauport n’ont pas mis de temps à retrouver leurs repères, avec sept athlètes qui ont obtenu leurs billets pour de grands rendez-vous internationaux.

Le club a longtemps été une pépinière de talents, mais dans les dernières semaines, ses représentants se sont surpassés. Avec une troisième place au cumulatif lors des récents championnats canadiens, Lac-Beauport a obtenu son meilleur résultat depuis 2001.

Le club a bouclé l’événement avec une récolte de 20 podiums, seulement deux de moins que le club Rideau, qui avait l’avantage de se présenter avec 75 athlètes, contre 21 pour Lac-Beauport.

« Je suis pas mal fier comme entraîneur parce que ça montre la qualité de notre club. Nos athlètes ont très bien performé après presque deux ans sans pouvoir se comparer », a constaté l’entraîneur Maxim Poulin.

Les U23 en grande forme

Aux championnats du monde U23 le week-end dernier au Portugal, Anna Roy-Cyr a brillé avec deux deuxièmes places (C2 500 m et C4 500 m) en plus d’une quatrième position au C1 500 m.

Pour sa part, Alix Plomteux a terminé quatrième en C2 1000 m et premier en C2 mixte 500 m, une nouvelle épreuve.

« Ce n’est pas une épreuve olympique, mais juste le fait de gagner une finale aux championnats du monde des moins de 23 ans, ça en dit très long. Il est la définition de l’athlète persévérant, même s’il a commencé seulement vers 14-15 ans. Anna a aussi excellé et les deux ont prouvé que malgré ce que la pandémie a amené, on peut très bien se débrouiller par rapport à d’autres pays », s’est réjoui Poulin.

Les athlètes de Lac-Beauport auront d’autres opportunités de se mettre en valeur.

En fin de semaine à la Régate des espoirs olympiques en République tchèque, Raphaël Côté et Louis Couture représenteront le club en kayak, tandis que Viktor Hardy et Élizabeth Desrosiers-McArthur feront de même en canoë.

Grosses compétitions à venir

Le week-end suivant aux championnats du monde seniors au Danemark, Alix Plomteux, Anna Roy-Cyr et Pierre-Luc Poulin seront aussi en action.

« On a toujours eu un ou deux athlètes qui se démarquaient dans des compétitions de haut niveau. Dans les dernières années, il y a une hausse de membership au club avec le programme sport-études qui a débuté. On a pu doubler le temps d’encadrement avec nos jeunes et on voit les résultats », a résumé Maxim Poulin.