Le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières

Vidéotron et TVA Sports ont annoncé un partenariat avec les Lions de Trois-Rivières, la nouvelle équipe de la East Coast Hockey League (ECHL) alors que le magnifique nouveau colisée de Trois-Rivières se nommera le Colisée Vidéotron. Celui-ci hébergera aussi plusieurs spectacles ainsi que des événements locaux et communautaires.

Photo Martin Chevalier

Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières, est entouré du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Photo Martin Chevalier

Sophie Desfossés, directrice des loisirs à Trois- Rivières, est entourée de l’ancien joueur de hockey Michel Cormier, de Patrice Gingras et d’Hugo Bernier.

Photo Martin Chevalier

Louis Philippe Neveu, DG de TVA Sports, en présence des dirigeants des Lions de Trois- Rivières, Marc-André Bergeron, VP et DG, et Mark Weightman.

Photo Martin Chevalier

David Dutton Godard et Michel Leclair, de Vidéotron, ainsi que David Ouellette, franchisé Vidéotron, ont rencontré Pierre Karl Péladeau.

Photo Martin Chevalier

L’équipe de diffusion pour les 25 matchs des Lions est composée de Justine St-Martin, Sébastien Goulet et Alexandre Picard qu’on peut voir en compagnie de Pierre Karl Péladeau.

Photo Martin Chevalier

La couverture des Lions sera disponible partout au Québec alors qu’on voit Julie Gagnon, DG Québecor, Estrie et Mauricie, Steve Calille, Québecor Mauricie, Louis Cloutier, TVA Mauricie, et Pierre Karl Péladeau.

Photo Martin Chevalier

Les dirigeants de TVA Sports, Véronique Dubois et Louis-Philippe Neveu, et Renaud Lavoie, reporter et informateur hockey, sont en compagnie de Pierre Karl Péladeau.

Photo Martin Chevalier

Véronique Mercier, VP Québecor, et Stéphane Turcot, TVA Québec, sont entourés de Dave Morissette, Martin Larocque et Patrick Lalime.