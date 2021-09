Le «Fleurdelisé» s’incline au concours de circuits

Les neuf manches régulières et la manche supplémentaire n’ont pas fait de gagnant entre les Boulders de New York et le «Fleurdelisé», si bien que le concours de circuits a été nécessaire, en raison d’un pointage de 9 à 9, mercredi au Stade Quillorama de Trois-Rivières. Les visiteurs ont finalement profité de cette opportunité pour l’emporter.

• À lire aussi: Ligue Frontier: pour la poutine, la Grande Allée, et bien sûr... les partisans

Équipe Québec avait pourtant effectué une belle remontée pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire. Avec un pointage de 3 à 3 en début de sixième manche, les Boulders ont réussi une poussée de cinq points.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont toutefois répliqué en réduisant l’écart à trois points à leur tour au bâton, puis à deux au suivant. Finalement, après avoir vu ses adversaires reprendre une avance de trois points en neuvième manche, les hommes de Patrick Scalabrini ont nivelé les chances à leur dernière occasion.

Jeffry Parra a particulièrement bien fait pour l’équipe locale, en claquant un simple bon pour deux points en sixième manche, puis un double de deux points trois tours au bâton suivant.

Du côté des Boulders, Ray Hernandez a produit trois points, dont deux à l’aide d’une longue balle, tandis que Zach Kirtley et Marcus Mastrobuoni ont produit deux points chacun.

À égalité avec les ValleyCats

Le duel du jour des ValleyCats de Tri-City, contre les Miners de Sussex County a été reporté, si bien qu’il y a égalité au sommet de la division Atlantique entre le «Fleurdelisé» et les ValleyCats. Les deux formations présentent une fiche de 48-43.

Seulement la première équipe de chaque division accèdera aux séries éliminatoires de la Ligue Frontier.