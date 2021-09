Le passeport pour les Francos

Passeport vaccinal, foule réduite à 2500 personnes, désinfection entre les concerts. Les Francos seront fort différentes, ce soir, des années précédentes. « Logistiquement parlant, ç’a été un vrai casse-tête. Mais on a juste hâte de commencer », dit Laurent Saulnier, responsable de la programmation du festival.

Laurent Saulnier

Ce sont dix fois moins de spectateurs qui pourront voir les concerts des Francos sur la grande scène de la Place des Festivals, ce soir jusqu’à dimanche.

Pour respecter les mesures sanitaires établies par la Santé publique, l’organisation du festival a mis en place cinq zones de 500 spectateurs pour chacune des deux scènes de l’événement (Place des Festivals et Parterre symphonique).

« On voit ça comme deux “salles” en plein air, qui sont clôturées, dit Laurent Saulnier. Il n’y a pas de site de festival. Les gens doivent présenter leur billet et leur passeport vaccinal à l’entrée de chaque salle. On scanne le tout et ils vont rejoindre leur section qui aura ses toilettes et son bar. »

Un bordel envisagé

Les spectateurs qui ont pu obtenir des billets gratuits pour les concerts devront se rendre sur les lieux une demi-heure avant le début de chaque représentation. Aucun retard ne sera toléré. L’organisation comblera ensuite les places vides en faisant entrer des gens présents aux abords du site.

« On tient à ce que tout le monde joue devant le plus de spectateurs possible, dit Laurent Saulnier. C’est pour ça que je dis aux gens qui ont demandé des billets de les utiliser et de ne pas les laisser mourir dans leur téléphone. »

L’organisateur s’attend à une première chaotique, ce soir. « C’est sûr que ça va être un bordel, on le sait d’avance. Parce que les gens ne sont juste pas habitués à ça. Normalement, ils arrivent chez nous [au festival] et ils s’installent où ils veulent. Mais mon feeling, c’est que dès la deuxième journée, ça va aller déjà beaucoup mieux. Le mot va commencer à se passer. Il y a des gens qui vont revenir et savoir comment ça marche. »

Après une édition 2020 numérique, Laurent Saulnier a hâte de « revoir des stages, des vraies lumières, du vrai monde qui boit de la vraie bière devant des vrais shows et pas juste l’expérience via l’écran ».

Parce que peu de gens pourront assister aux concerts sur place, les Francos vont aussi retransmettre sur le web, uniquement en direct, chaque spectacle extérieur.

Les Francos commencent aujourd’hui et se dérouleront jusqu’à dimanche. Pour les infos : francosmontreal.com.

7 spectacles à ne pas manquer

Le Journal a demandé à Laurent Saulnier, le grand manitou des Francos, de commenter sept spectacles qui seront présentés d’ici dimanche.

1. ALACLAIR ENSEMBLE

Photo courtoisie, Noah Ndorisiyoni

(ce soir, 21 h 15, Parterre symphonique)

« Cette année, on leur a juste dit de venir jouer, comme ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué à Montréal, et que les gens seront contents. »

2. KLÔ PELGAG

Illustration, Sébastien Dorion

(ce soir, 21 h 45, Place des Festivals)

« Avec elle, on ne sait jamais à quoi s’attendre. C’est une artiste qui est complète et qui a tellement d’imagination. »

3. CŒUR DE PIRATE

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

(demain, 21 h 15, Parterre symphonique)

« Ce sera son show solo qui portera principalement autour de son album instrumental Perséides. Elle va chanter un peu, mais pas tant. »

4. BLEU JEANS BLEU

Photo courtoisie, Pierre Manning | shootstudio.ca

(demain, 21 h 45, Place des Festivals)

« C’est un spécial “carte bleue”. Ils auront donc quatre ou cinq invités avec eux et il risque d’y avoir de vraies belles surprises. »

5. KORIASS & FOUKI

Photo courtoisie, Félix Renaud

(samedi, 21 h 45, Place des Festivals)

« C’est le seul show qu’ils vont faire ensemble en “présentiel” depuis la sortie de leur album Génies en herbe. »

6. CLAY AND FRIENDS

Photo courtoisie, Félix Renaud

(dimanche, 21 h 15, Parterre symphonique)

« Il y aura une flopée d’invités avec eux [FouKi, Kirouac & Kodakludo, Claire Ridgely]. »

7. MARIE-MAI

Photo courtoisie, Jay Kearney

(dimanche, 21 h 45, Place des Festivals)

« Elle revient avec son show acoustique, revu et corrigé, et aussi avec quelques invités spéciaux. »