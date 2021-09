Nicole Scherzinger: les Pussycat Dolls la poursuivent en justice

Rien ne va plus au sein des Pussycat Dolls. Bien que le groupe avait enflammé la toile l'année dernière avec l'annonce de leur grand retour et un nouveau simple intitulé «React», la relation déjà fragile entre la tête d’affiche Nicole Scherzinger et le reste du groupe bat à nouveau de l'aile.

Et pour cause, la vedette refuserait de participer à la tournée de réunion très attendue du groupe si elle ne peut pas avoir le dernier mot sur le processus créatif, une requête qui n'a pas du tout plu à ses anciennes camarades de scène, notamment Robin Antin, la chorégraphe principale et fondatrice du girls band.

Celle-ci a effectivement porté plainte dans un tribunal de Los Angeles la semaine dernière, accusant Nicole d'avoir menacé d'abandonner les projets de réunion du groupe à moins qu'elle ne soit octroyée le droit de diriger l'ensemble de leurs représentations.

AFP

Selon Robin, Nicole a accepté de recevoir 49% des gains de Pussycat Dolls lors de leur reformation en 2019 avant que le coronavirus ne pousse le quintette à mettre leurs projets en pause.

Aujourd'hui, la chanteuse demanderait que les 49% soient augmentés à 75% en plus d'un contrôle créatif total.

Toujours selon la plainte de Robin Antin, la tournée avait des dates fixes, mais ne peuvent pas être confirmées depuis que Nicole souhaite changer la façon dont le groupe fonctionnera en coulisses. D'après l'avocat de Robin, la demande de Nicole représente une rupture de contrat.