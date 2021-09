Pandémie: les deux tiers des nouvelles éclosions sont au travail

La quatrième vague de la pandémie touche particulièrement les milieux de travail en ce moment, où se retrouvent 65 % des éclosions de COVID-19.

Pour une septième semaine consécutive, les éclosions dans les milieux de travail augmentent, selon les données compilées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En date du 28 août, on recensait 150 éclosions causant 443 cas confirmés d’infection.

On compte une éclosion dès qu’il y a deux cas dans un même lieu.

Les milieux les plus touchés sont les bars, les usines et la construction, plus particulièrement dans les régions autour de l’île de Montréal.

À la fin août, six chantiers de construction ont eu une éclosion comptant chacune 15 cas, notamment.

Mieux contrôlé

Pour le conseiller scientifique à l’INSPQ---, Richard Martin, la planche de salut de ces nouvelles éclosions est que ces dernières sont « petites et mieux contrôlées ».

« Oui, en nombre, c’est le plus d’endroits touchés, mais les milieux [de travail] ne sont pas autant affectés » que les écoles ou les hôpitaux, par exemple, lors d’une éclosion, souligne M. Martin.

Et malgré une hausse, les éclosions actuelles n’ont rien à voir avec celles observées l’automne et l’hiver derniers, lorsque la pandémie a atteint un sommet.

L’augmentation des contacts et la présence de personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées peuvent expliquer la propagation de la COVID-19 aux milieux de travail, selon le conseiller de l’INSPQ.

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d’ailleurs publié sur Twitter le statut vaccinal des nouveaux cas d’infection et près de 80 %, soit 554 personnes, n’étaient pas complètement inoculées.

Continuer à se protéger

Roxane Borgès Da Silva

Professeure

Selon Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), ces éclosions au travail tendent à démontrer que le nouveau variant Delta est plus contagieux et qu’il serait aussi temps de rappeler et de renforcer les « gestes barrières » à mettre en place, comme le port du masque ou la distanciation physique.

Pour l’experte en santé publique, les employeurs devraient également se doter de tests rapides afin de déceler les personnes contagieuses, quelques jours avant l’apparition des symptômes, avant qu’elles n’infectent pas d’autres collègues sur le lieu de travail et éviter ainsi une perte de productivité.