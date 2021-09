Peter Nygard: la Cour suprême refuse de se prononcer sur sa libération sous caution

La Cour suprême du Canada a refusé jeudi d’entendre la cause de l’ancien magnat de la mode Peter Nygard qui demandait une libération sous caution.

Arrêté à Winnipeg, au Manitoba, à la demande des autorités américaines en raison d’allégations d’exploitation sexuelle, le richissime homme de 79 ans est détenu en vue d’être extradé au sud de la frontière.

Peter Nygard fait face à la justice à New York pour des affaires d’exploitation sexuelle impliquant de nombreuses femmes et adolescentes sur une période de plusieurs décennies. Neuf chefs d’accusation ont été déposées contre lui, notamment pour trafic sexuel et fraude.

Il est détenu dans un établissement carcéral du Manitoba depuis la mi-décembre. Il a été arrêté en vertu de la Loi sur l’extradition, qui lie le Canada et les États-Unis.

À l’instar du milliardaire Jeffrey Epstein, Peter Nygard aurait incité pendant des décennies des dizaines de femmes, dont des mineures, à avoir des relations sexuelles avec lui et avec d’autres.