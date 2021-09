Projections de l’INESSS: le système hospitalier québécois mis à l’épreuve dans les prochaines semaines

Bien que les hospitalisations dues à la COVID-19 soient en hausse au Québec, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) ne prévoit pas de dépassement des capacités hospitalières de la province au cours des prochaines semaines.

Toutefois, les projections suggèrent que le taux d'occupation des lits réguliers et de soins intensifs augmentera dans les trois prochaines semaines. La région de Montréal risque d’être affectée lors des prochaines semaines. Celles de Laval, des Laurentides et de Lanaudière font aussi face à une augmentation marquée.

«On regarde les nouveaux cas dans la semaine, et on est en mesure d'anticiper parmi les nouveaux cas qui ont été diagnostiqués combien de patients pourraient être hospitalisés au cours de la semaine et des jours qui suivent, et ça, c'est à la hausse», avait souligné Michèle de Guise, vice-présidente scientifique de l'INESSS, en entrevue à LCN la semaine dernière.

Dans sa plus récente mise à jour publiée jeudi, l’organisme dénote une augmentation du nombre d'hospitalisations générées (146) de 40 % depuis la semaine dernière (104).

Le nombre de cas ayant nécessité un séjour aux soins intensifs (51) est également en augmentation, comparativement à la semaine précédente (31).