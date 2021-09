Rentrée culturelle: 10 concerts classiques et opéras pour les mélomanes

Rafael Payare dirige la Cinquième Symphonie de Chostakovitch

Orchestre symphonique de Montréal

14, 16 et 18 septembre

Maison symphonique

Le chef Rafael Payare lancera la 88e saison de l’Orchestre symphonique de Montréal avec la Cinquième symphonie de Chostakovitch. Une œuvre de résilience écrite par le compositeur russe en 1937 qui sera le début d’une programmation constituée de 61 événements. La valse de Maurice Ravel et Kaléidoscope du compositeur québécois Pierre Mercure complètent ce programme.

Les 10 ans de la salle Bourgie

Orchestre symphonique de Montréal

19 septembre

Salle Bourgie

L’Orchestre symphonique de Montréal et les Violons du Roy, dirigés par les chefs Rafael Payare et Jonathan Cohen, offriront un concert commun pour souligner le 10e anniversaire de la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. On pourra entendre des œuvres de Bach, Haendel, Richard Strauss et Dvorak.

La Symphonie fantastique

Orchestre symphonique de Québec

22 et 23 septembre

Grand Théâtre de Québec

Le chef invité principal Bramwell Tovey débutera son mandat avec l’OSQ, avec La Symphonie fantastique de Berlioz. Il dirigera aussi l’interprétation de l’œuvre contemporaine A Thousand Natural Shocks qu’il avait commandée à la compositrice canadienne Kelly-Marie Murphy. Le pianiste Stewart Goodyear sera en vedette lors du Concerto pour piano no 2 de Beethoven.

Mozart de toute beauté

Les Violons du Roy

22 septembre (Palais Montcalm)

24 septembre (Maison Symphonique)

Les Violons du Roy accueillent la soprano française Sandrine Piau pour l’interprétation d’airs de Mozart, dont des extraits de l’opéra Les noces de Figaro. Un concert qui soulignera le retour du chef Jonathan Cohen avec l’ensemble de Québec. Deux symphonies de Mozart et Haydn, inspirées par Paris, sont au programme.

Riders to the Sea et Le Flambeau de la nuit

Opéra de Montréal

25 et 26 septembre

Théâtre Maisonneuve

L’Opéra de Montréal lancera sa saison 2021-2022 avec un audacieux programme double inspiré par la mer au Théâtre Maisonneuve.

Le premier segment, Riders to the Sea, de Vaughan Williams et Synge, raconte l’histoire de familles qui habitent en Irlande et des hommes qui gagnent leur vie à la pêche. On y raconte la vie d’une femme qui perd tous ses fils en mer.

La création Le flambeau de la nuit, de Hubert Tanguay-Labrosse, qui suivra, avec la même distribution, aborde la migration sur la mer. Cette collaboration avec Ballet-Opéra-Pantomime et l’orchestre de chambre I Musici de Montréal met en vedette les chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal.

Allyson McHardy, Andrea Nunez, Sarah Dufresne et Geoffrey Schellenberg font partie de la distribution. Ce doublé sera offert en webdiffusion à un moment qui n’a pas encore été déterminé.

Hélène Grimaud et Yannick Nézet-Séguin

Orchestre Métropolitain

30 septembre

Maison symphonique

L’Orchestre Métropolitain lancera sa 40e saison avec une interprétation du Concerto pour piano en sol majeur de Ravel par la pianiste française Hélène Grimaud. Les œuvres Eko-Bmijwang - Aussi longtemps que la rivière coule de la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak et la Symphonie no 1 de Florence Price, pionnière de la musique américaine, seront aussi au programme de ce concert dirigé par le chef et directeur musical Yannick Nézet-Séguin. Ce concert sera offert en webdiffusion.

Beethoven, Dvorak et McCartney

Orchestre symphonique de Québec

3 octobre

Grand Théâtre de Québec

Paul McCartney a composé des chansons marquantes dans l’histoire du rock. Il a aussi écrit de la musique symphonique. L’OSQ, sous la direction du chef Johannes Debus, interprétera cette œuvre de dix minutes écrite par Sir Paul en 1999 et que l’on retrouve sur l’album Working Classical. Le Concerto pour violoncelle de Dvorak et la Symphonie no 7 de Beethoven sont aussi au programme.

007 au service de l’orchestre

Orchestre symphonique de Québec

8 et 9 octobre

Grand Théâtre de Québec

L’OSQ et la formation Jeans ‘n Classics, sous la direction du chef David Martin, proposent un programme qui sera entièrement dédié au célèbre agent 007. On pourra entendre les musiques de Goldfinger, Skyfall, Live and Let Die et autres classiques que l’on retrouve dans les films de James Bond.

La Symphonie du Nouveau Monde

Orchestre symphonique de Québec

13 octobre

Grand Théâtre de Québec

La cheffe italienne Valentina Peleggi dirigera la célèbre Symphonie du « Nouveau Monde » de Dvorak. Une œuvre qu’il a composée après avoir été nommé directeur du Conservatoire de New York. Une œuvre qui s’inspire des paysages et des sonorités américaines tout en restant fidèle aux traditions de la musique de sa République tchèque natale.

L’Orangeraie

5 et 6 novembre

Le Diamant

Le Diamant présentera, pour la première fois, un opéra, avec L’orangeraie. Il s’agit de l’adaptation du roman de Larry Tremblay où l’on suit le parcours tragique des jumeaux Amed et Aziz, deux enfants pris dans l’engrenage de la guerre. Cette fable poignante sur l’enfance et la guerre créée par le Nouvel Ensemble Moderne met en scène huit chanteurs, 16 musiciens et le comédien Sébastien Ricard.