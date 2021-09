Revigorer notre démocratie

Le résultat des élections du 20 septembre est encore bien incertain. Une chose cependant est certaine: cette fois-ci encore, nous ne pourrons choisir directement la personne qui gouvernera le pays.

Le lendemain de l’élection, le pouvoir sera concentré dans les mains d’une personne que nous ne pouvons pas élire directement. Cette concentration du pouvoir dans la personne du premier ministre n’est pas un phénomène nouveau; il a été décrit par de nombreux journalistes et observateurs de grand talent. Ce n’est pas non plus l’affaire d’un parti. De Pierre Elliott Trudeau à Justin Trudeau en passant par Brian Mulroney, Jean Chrétien et Stephen Harper, cette réalité n’a fait que s’affirmer.

Et parallèlement à cette concentration et à cette domination du pouvoir exécutif, on assiste depuis 50 ans à «l’écrapoutissement» continu du pouvoir législatif et de l’indépendance de nos députés. En fait, on pourrait qualifier cette évolution de «grand glissement» constitutionnel qui s'est effectué sans que les citoyens aient jamais pu se prononcer à ce sujet.

Des questions

Combien d’électeurs, au moment de voter, se demandent pourquoi on ne peut:

Choisir directement (pas indirectement, pas «stratégiquement», mais directement en mettant une croix sur le bulletin de vote) la personne qui sera à la tête du gouvernement;

Choisir de façon distincte (indépendamment du choix de la personne qui sera à la tête du pouvoir exécutif) la personne représentant notre comté à la Chambre des communes, siège du pouvoir législatif;

S’assurer que nos représentants soient élus par une majorité des électeurs. Lors des dernières élections fédérales, les deux tiers des députés du Québec ont été élus avec moins de 50% des voix. Plus du quart avec moins de 40% et deux députés sont entrés à la Chambre des communes après avoir obtenu moins de 30% des voix (moins de 30%!). Ça fait beaucoup de députés qui sont entrés par la petite porte! Pourquoi ne pas instaurer la tenue d’un second tour dans les comtés où aucun candidat n’aura obtenu 50% des voix au 1er tour?

La centralisation du pouvoir

Après avoir quitté la politique, l’ancien premier ministre John Turner a maintes fois dénoncé avec force la centralisation croissante du pouvoir à Ottawa et la manipulation des débats à la Chambre des communes ainsi que la réduction du rôle des comités et commissions parlementaires dans le processus législatif. Dans une entrevue qu’il avait accordée au Globe & Mail en 2019, peu de temps avant son décès, M. Turner déplorait ainsi l’apathie des Canadiens devant cet affaiblissement du pouvoir législatif:

«Democracy doesn't happen by accident, you've got to work at it. At the moment, Canadians are getting a little lazy about it, a little inattentive, and we've got to revive it.» Traduction libre: «La démocratie n’arrive pas par accident mais exige [des citoyens] qu’ils s’impliquent. Présentement les Canadiens sont devenus un peu paresseux à cet égard, un peu inattentifs. Nous devons revigorer notre démocratie».

M. Turner avait bien raison. Nous devons revigorer notre démocratie. À Ottawa comme à Québec.

Jean-Pierre Cloutier, ingénieur, Montréal