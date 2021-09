Tom Brady se montre prudent

À 44 ans, Tom Brady devait amorcer sa 22e saison dans la NFL jeudi soir et le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay ne tient rien pour acquis.

Pourtant, le détenteur de sept bagues du Super Bowl pourrait s’appuyer sur le fait que sa formation est pratiquement la même que celle ayant remporté les grands honneurs en février dernier.

«Je pense que c’est de cela qu’il faut se méfier, a affirmé Brady au quotidien "Tampa Bay Times ". Tu ne peux pas penser que ça va se dérouler comme l’année dernière et que tu sais à quoi t’attendre.»

«Oui, nous savons un peu à quoi nous attendre, mais ce n’est pas comme si nous avions remporté nos 20 matchs l’an dernier. Nous avons gagné 15 parties. Nous étions 15-5 (en comptant les éliminatoires). Ce n’est pas comme si nous étions invaincus et que nous explosions les autres équipes.»

Comme Brady, l’entraîneur-chef Bruce Arians veut que ses joueurs se concentrent sur la présente saison, non sur leur conquête passée et leur nombril.

«Notre équipe est concentrée sur la victoire, a clamé le pilote. Il n’est pas question de statistiques individuelles et de "fantasy football". C’est simplement une question de gagner des matchs et des championnats.»

Des records à la portée de Brady

Qu’à cela ne tienne, Brady devrait battre quelques records individuels lors de la campagne 2021.

Jeudi soir, face aux Cowboys de Dallas, il devait d’ailleurs devenir le tout premier joueur de l’histoire de la NFL à effectuer son 300e départ en carrière. S’il remporte deux matchs ou plus cette saison, le quart sera le premier à engranger plusieurs gains à l’âge de 44 ans ou plus.

Brady aura aussi l’occasion d’affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour la première fois de sa carrière, lui qui a disputé 20 ans et gagné six titres du Super Bowl avec cette organisation. S’il obtient la victoire le 3 octobre prochain, le quadragénaire aura vaincu toutes les équipes de la NFL. Seulement trois autres pivots ont réussi cet exploit, soit Brett Favre, Peyton Manning et Drew Brees.

Parlant de Brees, Brady devrait battre son record concernant les verges amassées par la passe, qui est de 80 358. Présentement, le représentant des Buccaneers a récolté 79 204 verges par la voie des airs.

Le nouvellement retraité détient aussi la marque pour les passes complétées avec 7142. Brady est au deuxième rang de l’histoire de la NFL avec 6778 passes réussies.