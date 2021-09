Transat A.T. n'en a pas fini avec la COVID-19

La COVID-19 a continué de plomber les résultats de Transat A.T., qui a dévoilé jeudi une perte nette ajustée de 115,6 millions $, ou 3,06 $ par action, au troisième trimestre de 2021.

En comparaison, le voyagiste québécois avait rapporté durant la même période, l’an dernier, une perte nette ajustée de 139,85 millions $, ou 3,70 $ par action.

La perte nette attribuable aux actionnaires atteint pour sa part 138,13 millions $, ou 3,66 $ par action diluée, par rapport à une perte de 45,12 millions $, ou 1,20 $ par action diluée en 2020.

Les revenus ont été de 12,55 millions $ au troisième trimestre de 2021, comparativement à 9,55 millions $ durant la première année de la pandémie.

Soulignons que Transat A.T. avait remboursé, à la fin d’août, plus de 90 % des montants réclamés par ses clients à la suite de l’annulation de vols.

Transat A.T. indique que la situation actuelle présente des «signes encourageants comme le niveau des réservations constatées et la progression du taux de vaccination. Néanmoins, il demeure impossible pour l'instant de prévoir l'effet de la pandémie de COVID-19 sur les réservations à venir, la reprise partielle des opérations aériennes ainsi que les résultats financiers».

«Nous sommes très heureux d'avoir pu reprendre les opérations comme prévu le 30 juillet et entrer ainsi dans la phase de redémarrage au cours de laquelle nos activités pourront retrouver progressivement de l'importance, notamment en prévision d'une saison d'hiver qui s'annonce beaucoup plus active que la précédente», a dit Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat, dans un communiqué.

«Même si nous devons encore être prudents face à l'évolution de la situation sanitaire, et même si le retour complet à la normale prendra encore du temps, nous sommes impatients de laisser la crise derrière nous», a ajouté celle qui a succédé à Jean-Marc Eustache en mai dernier.

