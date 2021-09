Un bénéfice stable au deuxième trimestre pour Dollarama

Dollarama a affiché une stabilité au deuxième trimestre, qui s’est traduit par un bénéfice net de 146,2 millions $, ou 0,48 $ par action diluée.

Durant la même période l’an dernier, la chaîne de magasins à rabais basée à Montréal avait déclaré un résultat net de 142,5 millions $, ou 0,46 $ par action diluée.

Les ventes pour la période de 13 semaines terminée le 1er août ont atteint 1,03 milliard $, en légère hausse de 1,6 % par rapport aux ventes de 1,01 milliard $ enregistrées en 2020. Les ventes des magasins comparables ont reculé de 5,1 %.

Les restrictions sanitaires, notamment en Ontario, ont aussi fait mal à Dollarama, selon la haute direction.

«Notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2022 reflète l'incidence des restrictions liées à la COVID-19 en vigueur tout au long du trimestre, et plus particulièrement l'interdiction, pendant cinq semaines et demie, de vendre des produits non essentiels dans notre marché canadien le plus important, et ce, en pleine période de pointe des ventes d'articles saisonniers pour le printemps», a dit Neil Rossy, président et chef de la direction.

«Nous avons néanmoins enregistré une croissance du résultat par action dans un contexte difficile pour les détaillants à bas prix et nous avons été heureux de constater une hausse notable de l'achalandage dans nos magasins, tendance qui se poursuit actuellement, a-t-il poursuivi. Après plus de 18 mois de pandémie, nos caractéristiques fondamentales et notre proposition de valeur sont solides, et nous sommes bien placés pour continuer à servir les Canadiens de tous les horizons, au fur et à mesure que la réouverture de l'économie progressera.»

Pendant le deuxième trimestre, Dollarama a ouvert 13 nouveaux magasins. L’entreprise exploite 1381 succursales, soit 67 de plus que l’an dernier.

