Une joute en anglais pour clore la série des débats des chefs

Moins de 24 heures après le deuxième débat en français, les chefs des principaux partis fédéraux vont s’affronter dans la langue de Shakespeare lors de l’ultime débat des chefs de la campagne électorale prévu jeudi soir au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau.

Yves-François Blanchet du Bloc québécois, Erin O’Toole du Parti conservateur du Canada, Annamie Paul du Parti vert du Canada ainsi que Justin Trudeau du Parti libéral du Canada sont attendus dès 21 h pour la première joute en anglais qui se tient à une dizaine de jours du scrutin.

Les quatre chefs qui étaient présents au débat de mercredi soir vont donc se retrouver pour croiser le fer sur plusieurs thématiques, dont la santé et la relance du pays après la pandémie de COVID-19, l’accessibilité financière, la réconciliation avec les peuples autochtones ou encore la question climatique.

Des sujets qui ont été désignés à partir de réponses fournies au questionnaire publié par les membres du Debate Broadcast Group, soit CBC News, Global News, CTV News et APTN News. Des journalistes de ces différents médias se partageront d’ailleurs l’animation du débat.

Cet affrontement permettra aux chefs de défendre leurs idées et leurs positions afin de convaincre l’électorat anglophone et plus particulièrement les Canadiens des provinces de l’Ouest.