Yvon Deschamps en convalescence

Yvon Deschamps passera les prochaines semaines à récupérer d’une vilaine chute qui l’a laissé avec des côtes fracturées. La situation de l’humoriste retraité de 86 ans force d’ailleurs le report du spectacle Quand on aime on a toujours vingt ans, prévu le 21 septembre à la Place des Arts, dans lequel Deschamps doit retrouver sur scène Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse.

Ce sont les Productions Martin Leclerc, derrière la présentation de Quand on aime on a toujours vingt ans, qui ont appris par communiqué l’annonce du report du spectacle qui devait se tenir à la salle Wilfrid-Pelletier.

« Cette décision a été prise à la suite d’une malencontreuse chute d’Yvon Deschamps qui malgré des côtes fracturées, se porte très bien. Il est cependant contraint à se soumettre à plusieurs semaines de convalescence afin de s’assurer d’une bonne récupération. Et comme les médecins lui recommandent fortement de ne pas rire trop fort, le report du spectacle devenait bien sûr incontournable ! L’équipe de production lui souhaite un prompt rétablissement. »

Dans Quand on aime on a toujours vingt ans, on avait prévu célébrer la carrière du quatuor Deschamps-DesRochers-Ferland-Latraverse en compagnie de nombreux artistes invités.

Le producteur a annoncé que le spectacle sera présenté cet automne « à une date ultérieure qui sera communiquée au cours des prochains jours ». Les billets seront tous honorés à la nouvelle date.