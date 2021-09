GRANGER, Rita



Au Pavillon Rosemont, le 5 septembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Madame Rita Granger, demeurant à Montréal, native de Ste-Marie-Salomé.Elle était la fille de feu M. Léon Granger et de feu Mme Élisabeth Légaré, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Jacques, Jean, Agathe et Louise, leur conjoint(e), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Ste-Marie-Salomé, 700 Chemin St-Jean, Ste-Marie-Salomé, QC, J0K 2Z0, le jeudi 16 septembre 2021 à compter de 10h, suivront les funérailles à 11h.Les cendres de Mme Rita Granger seront inhumées au Cimetière de Ste-Marie-Salomé le vendredi 8 octobre 2021 à 11h.Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.La famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du Pavillon Rosemont pour leur humanité et leurs bons soins ainsi que son amie Réjeanne pour son dévouement.Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com