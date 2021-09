Vous avez encore le temps de mettre la main sur ces quelques bouteilles avant qu’il n’en reste plus ! Le concept, vous le savez, vient de Claude Langlois, qui a longtemps écrit dans ces pages et qui est aujourd’hui notre Méchant Raisin honoraire.

Nous dégustons un nombre impressionnant d’échantillons. Malheureusement, nous ne trouvons pas toujours le temps ni la place pour vous parler de tous les bons vins dégustés. D’autant que pour plusieurs, il s’agit de produits de spécialité dont les quantités sont petites et qui connaissent un, voire deux arrivages dans l’année. Autrement dit, vous risquez de les manquer, ce qui serait dommage. En voici donc cinq après lesquels il faut courir !

Buvez moins. Buvez mieux.

Tenuta Le Calcinaie, Vernaccia di San Gimignano 2020

Photo courtoisie

Biologique 13 %

1,4 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 14546311

Située tout près de la ville de Sienne, cette aire d’appellation toscane se démarque par sa production de vin uniquement blanc et fait à partir du cépage portant le même nom : vernaccia di san gimignano. Pour vous donner une idée, imaginez le croisement entre un muscadet et un chablis. Des tonalités d’iode, d’amande et de fleur. Bien sec en bouche avec une acidité relevée et une finale finement amère. Parfait avec les huîtres dont la saison débutera sous peu.

Domaine Ostertag, Heissenberg Riesling 2019, Alsace

Photo courtoisie

Biologique 14 %

n.d. g/L | ★★★★ | $$$$

Code SAQ : 739813

Il faudra être rapide pour mettre la main sur les dernières bouteilles, le vin étant disponible dans moins d’une dizaine de succursales. Je vous en parle quand même pour que vous soyez prêts à sauter dessus lors du prochain arrivage. Du riesling de haute voltige par la famille Ostertag. Moins dense que le 2018, il se révèle pourtant aussi convaincant avec sa complexité aromatique, sa profondeur et son équilibre en bouche ainsi que sa splendide longueur en finale. Un super vin de gastronomie.

Vinos Valtuille Pago de Valdoneje Bierzo 2020

Photo courtoisie

Espagne 14 %

2,2 g/L | ★★★ | $ 1/2

Code SAQ : 14297562

Retour en force pour ce qui est selon moi l’un des meilleurs vins à moins de 20 $ à la SAQ. Un rouge de très belle qualité, issu de vignes de mencía de 85 ans. Le 2020 offre un nez bourré de soleil avec des fruits noirs confits, de la prune et une touche de fumée. Fruité généreux en bouche avec des tanins de qualité et une finale savoureuse qui rappelle la cerise et le balsamique.

Symington, Altano 2018, Douro

Photo courtoisie

Portugal 12,5 %

1,6 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 13859771

Malgré l’importance de sa taille commerciale au Portugal, la famille Symington ne cesse de m’impressionner par la qualité des vins qu’elle endosse. C’est le cas de ce petit blanc du Douro dominé par le malvasia fina et le moscatel, deux cépages très aromatiques auxquels on ajoute un peu de rabigato et viosinho pour lui donner de la vivacité. Ça se traduit par un nez aux parfums intenses de fleur et d’abricot suivi en bouche par une matière assez ample tout en restant précise et, surtout, d’une étonnante buvabilité.

Jean-Claude Chanudet, La Cuvée du Chat 2020

Photo courtoisie

France 13 %

2 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 13184224

Le chat c’est lui, Jean-Claude Chanudet, pionnier du vin nature en Beaujolais. Outre ses activités au Domaine J. Chamonard, il fait partie d’une poignée de vignerons vinifiant des parcelles appartenant jadis au pape des vins naturels Jules Chauvet. Avec Marie Lapierre (femme du regretté Marcel Lapierre), ils tirent de l’une d’elles La Cuvée du Chat, qu’ils élaborent au Château Cambon. Le gamay s’exprime ici sur un registre naturel avec des notes de cerise et de graphite. La bouche est souple, fraîche et gouleyante à souhait.